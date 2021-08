El primer cruce entre empresarios sanjuaninos y Josemaría por un contrato millonario

En las últimas horas se hizo pública una denuncia que involucra a la empresa Josemaría resources, del grupo canadiense Lundin, que está camino a explotar el emprendimiento minero homónimo ubicado en Iglesia y que invertirá nada menos que 3.090 millones de dólares y marcará la economía nacional y local. Proveedores mineros sanjuaninos salieron al cruce por la contratación de una empresa con sede en Buenos Aires para la construcción del campamento para explorar otro emprendimiento -Filo del Sol- del mismo grupo y a apenas 12 kilómetros de Josemaría.

Los que pegaron el grito en el cielo son los empresarios locales nucleados en la Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros (Carpem), de reciente fundación tras la escisión de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (Casemi). El presidente de la flamante institución, Sergio Vallejos, propietario de la textil Zonda Safety Gear, acusó a las autoridades de Josemaría de contratar de manera "directa y discrecional" a Modular Homes, que fabricará el sistema de módulos en la alta montaña por 15 millones de dólares. De manera que Lundin eludió la licitación con los proveedores sanjuaninos. "Perdieron la oportunidad de dar un buen primer paso", dijo Vallejos.

Pero no sólo la falta de licitación y la oportunidad de que participen empresas locales es el problema de los empresarios sanjuaninos, sino que, ante la falta de aprobación del informe de impacto ambiental de Josemaría, Vallejos acusó que Lundin aprovecha la cercanía del otro emprendimiento, Filo del Sol, que está en etapa de exploración y que promete ser una gran cuna de oro, para iniciar la construcción de ambos campamentos. Ante esto, el empresario textil dijo que cometieron un "per saltum ilegal".

La situación escaló y Carpem se presentó ante el secretario de Minería de San Juan, Juan Manuel Pinto, para formalizar la queja. La respuesta, según Vallejos, es que la cartera minera no estaba enterada de la movida y que conformarán la próxima semana una mesa de diálogo entre todas las partes involucradas. También hubo un pedido de reunión con el encargado de relaciones institucionales de Josemaría resources, Iván Grgic. Pero aseguran que no hubo contestación. No obstante, Grgic ofreció una entrevista radial y dijo que "cotizamos todas las empresas sanjuaninas, pero no encontramos lo que necesitábamos, por eso abrimos la búsqueda hasta cerrar con Modular Homes para la ampliación del campamento de exploración".

Para Vallejos y los 26 socios de Carpem, eso no ocurrió así, sino que Lundin buscó en el sistema Ariba de la empresa Minexus, que se encarga del mapeo de proveedores y que esa plataforma no es lo mismo que un llamado a licitación, que sólo es una "plantilla de presentación de las empresas". "Creemos que debe haber una reprimenda del Estado o una multa", resaltó el textil.

Asimismo, dijo que "no venimos a poner palos en la rueda", pero que hay muchos proyectos como Altares, Azules y la renovación de Pachón y que esta situación "no puede darse de nuevo". Finalmente, subrayó: "En San juan tenemos proveedores que pueden hacerse cargo, H3 y GM Ingeniería son los que construyeron los campamentos de los diques".