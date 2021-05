El presidente del PRO sanjuanino dijo que el partido está ofendido con la afirmación de Martinazzo

El presidente del PRO de San Juan, Enzo Cornejo, salió al cruce de la vicepresidenta Gimena Martinazzo, quien para defenderse de una denuncia en su contra aseguró que el hecho de que los concejales entreguen una parte de sus sueldos es "una práctica común dentro del partido".

"Como presidente del partido tengo la obligación y la responsabilidad de garantizar la integridad y el honor del espacio que hoy represento que es el PRO. Es un tema que tomó mucha relevancia y supera ya los principios y valores que venimos pregonando en el día a día con trabajo y mucho esfuerzo. El PRO es un grupo de personas de bien que lamentablemente hoy se encuentran ofendidos por las palabras de Gimena", dijo Cornejo en declaraciones a Radio Sarmiento.

"A título de defender la honorabilidad de nuestra presidenta a nivel nacional Patricia Bullrich hasta el afiliado más joven de nuestro espacio sintió que esas declaraciones de Gimena no coincidían con los valores nuestros. No son prácticas habituales en nuestro espacio, por supuesto que ante esto muchos referentes pudieron hacerme un llamado para decirme que no son eso, y que hay que salir a aclarar", aseguró el diputado macrista.

Cornejo aseguró que "con Gimena yo a título personal no tengo ningún inconveniente, hemos venido construyendo este espacio con diferentes dirigentes, militantes, pero estas declaraciones no van y esto está absolutamente fuera del seno partidario".

La denuncia ante el Tribunal de Disciplina del PRO la realizó hace semanas la concejal de Rawson Verónica Benedetto pero se conoció públicamente días atrás. La edil acusó a Martinazzo de hacerle firmar papeles en blanco y quedarse con parte del sueldo de ella y otros ediles de esa comuna, donde la vice del PRO fue candidata a intendente.

"En política todos invertimos dinero en campaña, en posicionar nuestra imagen, el partido, pero en ningún momento… no es una práctica habitual del partido, no existe un candidato a intendente que haya esto con sus candidatos a concejales", aseguró Cornejo. Y agregó: "Por eso la invité a Gimena a que haga la denuncia correspondiente para saber qué candidato a intendente, qué concejal, firmó un documento porque no son prácticas habituales en nuestro partido y no voy a coincidir nunca con Gimena en ese tema. Que se haya hecho o no en Rawson no es un tema del partido, no me representan a mí sus declaraciones. Menos está la práctica de firmar un documento en blanco y más grave aún es hacernos a todos parte de esta práctica que no tiene ningún aval nacional ni provincial. Es una falta de respeto contra todos los que intentamos fortalecer el PRO".

El dirigente dijo que la denuncia está en el Tribunal de Disciplina y deberá ser tratada como cualquier denuncia por inconducta partidaria de cualquier afiliado. "Es un órgano totalmente independiente que tiene el poder de garantizar la integridad del partido", dijo y aseguró que es obligación de la conducción garantizar que haya una resolución del tema y rápido.

Sobre si hay una bajada de línea de Bullrich u Orrego para manejar el tema, respondió que el Tribunal de Disciplina manda informes periódicos a las autoridades nacionales que están al tanto de todo lo que pasa en San Juan con el PRO. Aclaró que con Orrego no tiene nada que ver el asunto porque no es sobre el frente electoral. Cornejo y Bullrich.

Qué dijo Martinazzo

Gimena Martinazzo había salido a defenderse días atrás de las acusaciones de Benedetto diciendo que "nosotros cuando armamos la campaña se fija un porcentaje o aporte para la campaña. Yo no he hecho nada que no corresponda o que no esté dentro de las prácticas comunes de la política en juego en momento de campaña. En esos momentos, para financiar la campaña generalmente los candidatos hacen un aporte en dinero para moverse. Lo hacen absolutamente todos los partidos políticos”.

En diálogo con Radio Sarmiento, indicó que "cada candidato, los concejales hacen acuerdo con los dirigentes de cada departamento, lo cual está siempre dentro de lo que se fija como línea partidaria. Ese aporte voluntario generalmente se da de contado y antes de las elecciones. En Rawson se pactó en común acuerdo con todos los que iban a ser candidatos ese aporte para devolverlo en cuotas. Porque el dinero no estaba, para darle una facilidad se dio de esta manera".

Remarcó que "no se hizo una práctica que no sea habitual dentro de los partidos políticos, o que no haya sido avalado por dirigentes superiores en ese momento del partido. Se firmó, estuvo aceptado durante un año en buenos términos y hubo concejales que no lo firmaron. No las hice sola sino avaladas por Cáceres que era el presidente del partido de ese momento", apuntando al diputado nacional con quien está enfrentada luego de denunciarlo en la Justicia por violencia de género.

La dirigente reconoció que recibió el dinero: "esto se recibió durante un año por parte de cuatro concejales, hay muchos detalles que están dentro de la denuncia", aseguró.

No obstante, para ella, la denuncia de la concejal tiene que ver con la denuncia que de violencia de género contra Cáceres. "Quieren embarrar mi figura pública y mi integridad después de que lo denuncié", afirmó.