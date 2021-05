El ranking de los intendentes sanjuaninos: quiénes son los que más gastan en Facebook

Las redes sociales se han convertido en un nuevo espacio donde publicitar las acciones de gobierno. En San Juan, los políticos no están exentos de esta realidad mundial y los dirigentes cada vez les prestan más atención a estos canales de comunicación que bien utilizados permiten llegar con mayor fuerza a poblaciones objetivo. Recientemente Facebook habilitó una herramienta que permite ver los gastos que hacen los propietarios de páginas dentro de la red social. Tiempo de San Juan elaboró un ranking que incluye a los 19 intendentes de San Juan: quiénes son los que más invierten, por qué y las razones que ubican a los jefes comunales del Gran San Juan dentro del grupo de dirigentes que más gastan en este tipo de publicidad.

El intendente que más gasta en Facebook es Fabián Martín, de Rivadavia. En los últimos dos años $1,213,554 en avisos. La página del intendente fue creada el 2 de julio del 2015 y son cuatro los administradores de los posteos que se publican en su fan page.

El segundo intendente es Fabián Gramajo, de Chimbas. Mucho más abajo que Martín figura el chimbero con una inversión de $150.554. La página, que fue creada en el 2014, tiene 18 administradores y en la última semana no se realizaron publicaciones publicitadas.

El tercer intendente que más invierte en anuncios de Facebook es el santaluceño Juan José Orrego. En total $126.815 y $7.500 en la última semana, de acuerdo a lo informado por el servicio “Transparencia de la página”. Son 10 las personas abocadas a manejarle el perfil al intendente del portal de San Juan.

En cuarto lugar, figura el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, con $80.599 sin avisos activos en la última semana. Son 14 las personas que administran la página del jefe comunal.

Cerrando el top five se encuentra el intendente de San Martín, Cristian Andino. La inversión en avisos en los últimos dos años es de $71.651 con un aviso activo de $508. Son tres los administradores de la fan page de Andino.

Siguiendo una tendencia mundial, los primeros que replicaron esta tendencia en Argentina fueron los dirigentes de Cambiemos. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta son algunos de los políticos que supieron explotar el manejo de las redes. El que introdujo estas novedades en términos publicitarios en el país fue el consultor político Jaime Durán Barba. En igual sintonía, dentro del top five de dirigentes que más invierten en redes en San Juan se encuentran dos intendentes de Cambiemos, tal es el caso de Martín y Orrego.

Entre los intendentes que más publicitan hay cuatro dirigentes del Gran San Juan. La conectividad y la posibilidad de llegar a una audiencia conectada a Internet es lo que lleva a los políticos del casco urbano a poner más plata en la difusión vía Facebook.

Y el otro factor, no menos importante, es que los dirigentes más interesados en conseguir una mayor proyección de sus carreras son los que optan por encontrar mayores y mejores canales de difusión de su actividad, esto es lo que empuja también al contrato de especialistas en el manejo de redes, bautizados “community manager”.

Lejos de los cinco intendentes que integran el top five, se encuentran la intendenta de Caucete Romina Rosas con $8.005 invertidos y el intendente de Rawson, Rubén García con $1.686 pagados para campañas en la red social.

En cuanto al resto de los jefes comunales, son pocos los que tienen fan page en Facebook, algunos ni siquiera dicen presente dentro de la red social y muchos no las actualizan desde que ganaron las elecciones. Otros, no tienen páginas sino perfiles que suman amigos como cualquier otro usuario, lo que no permite transparentar gastos.