Capital anuncia la recuperación de propiedades en zona vip: ¿habrá desalojos a la fuerza?

El intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, planea avanzar este mismo año con una de sus promesas de campaña más novedosas y a la vez más polémicas: recuperar las propiedades que están en el que se conoce como villa ferroviaria, ubicada enfrente del Centro Cívico y del Teatro del Bicentenario, en un sector top del centro sanjuanino, para convertir el predio en un polo gastronómico que acompañe la intensa vida cultural, social y administrativa de la zona.

El jefe comunal lo acaba de anunciar en una entrevista concedida a Canal 13 San Juan donde no sólo ratificó la vigencia del plan sino que prometió que se concretará antes de fin año. "Para generar necesitamos recursos económicos que no los hemos tenido el año pasado, y lo que hoy tenemos es muy poco y no se puede destinar a grandes proyectos porque tengo que solucionar las veredas, el pavimento y las luces que es lo que el vecino de la Capital me pide, porque lo tenemos relevado", aclaró.

No obstante, aseguró que "ese terreno era del ferrocarril, el ferrocarril lo donó a la Municipalidad de la Capital, está inscripto a nombre de la Ciudad de San Juan y tenemos personas que se han quedado usurpando. Esas personas tres o cuatro se fueron que es donde está la Guardia Urbana, los monitores; hay otras personas con las que estamos en negociaciones y están prontas a irse. Y con los otros tendremos que iniciar un juicio de desalojo".

Así se ve el bosquejo del polo gastronómico que planea Baistrocchi.

El jefe comunal por primera vez le puso fecha al asunto: "Va a estar solucionado para fin de año. Dentro de este año tenemos que solucionarlo, estamos con las conversaciones muy avanzadas".

La zona, delimitada por Ignacio de la Roza, Las Heras, Córdoba y Suipacha. viene en pugna hace décadas entre los pobladores de las pintorescas casas de madera y el municipio. El dilema es la situación con la ocupación ilegal ya que en el lugar hay al menos 9 familias con las que negocia la administración de Baistrocchi.

Así se ve la villa ferroviaria.

Así quieren que se vea la villa ferroviaria.

Sin duda el valor inmobiliario de esas propiedades es muy importante y el plan de Baistrocchi es usar las construcciones para que se instalen allí restoranes y todo tipo de locales dedicados a la gastronomía, complementando servicios dentro del eje cívico-cultural más importante de San Juan.

Para la Municipalidad la situación jurídica está clara, no así para esos vecinos que argumentan posesión veinteañal por ejemplo. La comuna retomó hace unos años la esquina de Las Heras y Central y la propiedad contigua hacia el Sur, donde funcionan oficinas del ECO y de la Policía Comunal.