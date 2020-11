El plan de Capital de recuperar una manzana en zona top sigue firme

Apenas cruzando la calle Las Heras, enfrente del Teatro del Bicentenario y a pocos pasos del Centro Cívico, hay una lonja de tierra que está en disputa hace años y que ahora la Municipalidad de la Capital confirmó que mantiene sus firmes intenciones de recuperar.

Se trata de la llamada villa ferroviaria, un complejo de pintorescas casas que se extiende por toda una manzana y que formaba parte del barrio que se erigió cuando funcionaba el ferrocarril en la provincia, justo enfrente de la estación. Sin bien son tierras fiscales, hace años que están ocupadas por gente que usa las instalaciones como casas o como negocios de diversos rubros, en una de las zonas inmobiliarias más caras de San Juan. La zona está delimitada por Ignacio de la Roza, Las Heras, Córdoba y Suipacha.

Viendo esta irregularidad y las bondades de la propiedad para emprendimientos, Emilio Baistrocchi puso la recuperación de este predio como uno de sus ejes de campaña y anunció, antes de asumir, la transformación de ese complejo de casillas en un polo gastronómico con fines culturales y turísticos. Esta idea quedó en stand by con la pandemia pero sigue más vigente que nunca en los planes.

Proyecto presentado en campaña.

La meta es usar las construcciones para que se instalen allí restoranes y todo tipo de locales dedicados a la gastronomía, complementando servicios dentro del eje cívico-cultural más importante de San Juan.

Según dijo a Tiempo de San Juan el intendente, actualmente se está haciendo el proyecto arquitectónico. “ Nos han hecho una primera presentación de lo que es el bosquejo, nosotros hemos tenido el financiamiento tanto para el proyecto del polo gastronómico como para la feria y el edificio del ex matadero por parte del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Son más de 10 millones de pesos con los que se están realizando los tres proyectos”, indicó.

La meta era licitar los tres ejes de obra pública este año pero no se pudo por la especial situación de la pandemia que obligó a concentrar los esfuerzos en lo sanitario y no se cuenta con las posibilidades económicas. No obstante, se espera poder hacerlo en 2021.

El dilema es la situación con la ocupación ilegal. En el lugar hay 9 familias con las cuales se está conversando, según dijo Baistrocchi. "Ese es un terreno que está a nombre de la Ciudad de San Juan, que las personas que están allí están de manera irregular pero estamos charlando con ellos para darles una solución habitacional y que no haya inconvenientes".

El intendente se mostró convencido de que habrá un acuerdo para el desalojo. “Lo tiene que haber, no existe otra posibilidad, porque es una situación jurídica muy clara. La situación antijurídica es el hecho de que existan personas que están ocupando ese lugar”, dijo firme.

Si bien dijo que no hay fechas límites para eventuales desalojos, apuntó que se han hecho abordajes con las familias y “hay buen diálogo con todos”. No obstante, en el municipio están dispuestos a avanzar con la recuperación de los terrenos cueste lo que cueste, una movida que gestiones anteriores han evitado.

La Municipalidad retomó hace unos años la esquina de Las Heras y Central y la propiedad contigua hacia el Sur, donde funcionan las sedes del Estacionamiento Ordenado y de la Policía Comunal.

Según un relevamiento reciente de Tiempo de San Juan en la zona, los vecinos aseguraron que varios intendentes les han propuesto abandonar el lugar y darles algún tipo de solución habitacional pero nunca se concretó. Algunos de ellos esgrimieron que tienen derechos y hasta papeles en ese sentido. Sí se sabe que son pocos los que quedan de los antiguos residentes y que algunos subarrendaron propiedades para uso familiar o comercial.