Tadeo Berenguer: cómo piensa la universidad el hombre del “legado”

El 7 de diciembre del 2020 falleció la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca. Además de ejercer un lugar de liderazgo en la única universidad pública de la provincia, era la candidata a rectora que primero se lanzó, con fórmula armada con Tadeo Berenguer. Rearmarse anímicamente y largarse nuevamente al ruedo fue una tarea de sanación interna que terminó con el decano de Ingeniería tomando la posta. Cómo fue la toma de esa decisión, los sueños con los que encara el desafío de liderar la universidad pública y las falencias de la actual conducción del rector Oscar Nasisi, las respuestas que consiguió Tiempo de San Juan del hombre “del legado”.

Tadeo Berenguer lleva cinco años al frente del decanato de Ingeniería. Antes que Coca se lanzara, contó que su equipo le pidió encabezar una fórmula por el Rectorado, pero al escuchar a Mónica se dio cuenta que era su momento. Me lo pidió mi facultad y mi grupo de tareas antes que Mónica decidiera, con ella venía conversando y sabía de sus aspiraciones. “Estaba convencido que tenía que ser ella, tenía un proyecto de transformación de la universidad. En cuanto ella me lo pidió, que vaya con ella, acepté acompañarla. A muchos no les gustó, pero estaba convencido que ella debía serlo”, recordó.

Cuando Mónica murió, Berenguer aseguró que hubo una especie de llamado interno, que decidió continuar con su legado porque ella lo había elegido para encarar un proyecto de transformación universitaria. “Entendí que debía ser yo y así lo entendieron todos. Había cierta desconfianza que un hombre lleve las banderas que ella había enarbolado, pero siempre les digo que, si desde un primer momento acepté estar junto a ella, si de entrada acepté que era ella, eso me pinta de cuerpo entero que puedo llevar y encabezar las banderas y las propuestas que armamos y pensamos y, de entrada, decidí que debía acompañarme una mujer”, explicó.

Así fue como determinó que Analía Ponce era la persona con quien debía encarar en conjunto el proyecto de universidad que tiene en mente. Tadeo lleva tres meses encabezando una fórmula; tres meses en los que ha tenido que transitar un montón de caminos. Reuniones con docentes, con estudiantes, con egresados, en una campaña atípica atravesada por la pandemia. “Siempre en mi gestión como jefe de departamento he tenido una mujer al lado. La mayor lección sobre ir en conjunto me lo dan los 48 casados y 50 años de novios eternos que llevo con mi mujer. Sé lo que es tener una mujer al lado: mi familia de cuatro hijos y nueve nietos es la demostración de ese éxito”, detalló.

No hay más margen para que las elecciones dentro de la Universidad puedan dilatarse más. Esta es la afirmación que hace Berenguer luego de analizar con calma el escenario que hay actualmente en la casa de altos estudios, en donde las elecciones ya llevan suspendidas un año. “Con voluntad política podemos llegar al 10 de junio, quizá podría haber sido antes, pero los tiempos de un calendario electoral no permitían hacerlo antes. Políticamente no hay más margen, en el mes de febrero debía destrabarse todo para que se habilitara el calendario electoral, el año pasado no se logró, pero este finalmente sí”, analizó.

Berenguer se define como un hombre de diálogo, no muy amigo de los liderazgos verticales. En su oficina su secretaria entra y sale todo el tiempo, le lleva expedientes que él mira, pregunta y firma. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de Nasisi? “Lo mejor fue el sistema de educación a distancia y la oficina contra la violencia de género, ambos proyectos de Mónica Coca. La gestión ha ido dando respuestas tardías, la virtualidad hacía dos años que estaba. A todo esto, se le suma la falta de transparencia, los actos públicos no fueron transparentes”, respondió.

La agenda del día del decano estaba colmada. Dijo que si bien la campaña es distinta, las reuniones más chicas permiten escuchar las propuestas de todos, quienes a veces quedan eclipsados en grandes reuniones como las que se hacían en tiempos pre pandemia. Este leitmotiv de escuchar a todos es una cualidad que lo distingue según sus propias palabras. “Me distingo por mi trayectoria, por mi gestión, he demostrado que soy una persona que sabe manejar equipos, se ha demostrado que todo el equipo ha llevado adelante una gestión impecable, todas las metas que nos propusimos en campaña la hemos cumplido, todo acto ha sido transparentado. Todos los estamentos participan, eso enriquece. En estos momentos que atraviesa el mundo hay que propiciar un diálogo profundo”, indicó.

¿Cómo llenar la universidad otra vez de hijos de obreros? Para Berenguer es una problemática general, pero está confiado en generar políticas que permitan poder acercar a los menos privilegiados a la universidad pública. “Vamos a fortalecer el sistema de becas, queremos crear carreras cortas que le permitan a los alumnos tener una salida laboral inmediata. Esa es una manera de permitir que, con tres años, un alumno tenga una salida laboral que le permita obtener una solución a su problemática. También apuntamos a una flexibilidad de las currículas, a un régimen de tutorías porque sabemos de las problemáticas sociales de los estudiantes por eso pensamos que las tutorías no solo deben ofrecer contención académica sino también social. Hay infinidad de aspectos más, como ampliar las ayudantías para que los alumnos participen en las cátedras y en proyectos de investigación”, indicó.

Aclaró que la virtualidad es una de las banderas más grandes que deberá enarbolar la UNSJ. Berenguer le pegó un palito a la actual gestión de Nasisi y dijo que la UNSJ fue una de las últimas universidades que ha ingresado al sistema virtual. Adelantó que piensan en un sistema de nodos, que les permita a quienes no tengan conexión encontrar una puerta dentro de cada facultad.

“Pública, gratuita y laica, defender estos postulados me quita el sueño”, dijo Berenguer sobre cómo sueña la UNSJ con él al frente. “Hay que abrir las puertas y hacer juntos”, cerró el hombre que se definió como portavoz de un legado.