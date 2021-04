Qué opina sobre San Juan el creador de MendoExit, la movida para independizar Mendoza del país

Bajo el lema "Existe una salida, para un país mejor", ya tiene fecha de lanzamiento el partido del MendoExit, el movimiento que busca en la vecina provincia plantear una Mendoza independiente del resto del país. El 15 de abril presentarán sus candidatos en la localidad mendocina de San Martín y lanzarán la campaña electoral con vistas a las legislativas. El creador de esta movida es el mediático Hugo Laricchia, quien le dio vida a un concepto que tomó el ex gobernador Alfredo Cornejo para su cruzada política nacional. Tiempo de San Juan habló con Laricchia y contó qué es MendoExit, opinó sobre San Juan y sobre la minería.

-Cuéntele a los sanjuaninos qué es MendoExit.

-El Mendoexit es un movimiento político que va a tener una expresión electoral. Nació allá por el 2015 en donde planteábamos en los innumerables perjuicios que tiene Mendoza en esta relación con una Argentina centralista, unitaria, poco federal. Armamos muchos proyectos con relación al federalismo, los llevamos a la mesa de los políticos tradicionales porque esto era un movimiento de ciudadanos de a pie, algunos académicos intelectuales, empresarios y profesionales. No tuvimos eco en la política tradicional y decidimos involucrarnos en la política gente que no venimos del palo de la política. La realidad es que de la Constitución de 1853 quedó un librito muy bonito y de muy poco cumplimiento, para la mayoría de los gobiernos nacionales la Constitución es un manual de sugerencias no es de cumplimiento obligatorio. Y en estas elecciones nos vamos a presentar con la idea de tener un movimiento político exclusivamente mendocino que no tenga jefes en Buenos Aires, que no reporte a ninguna fuerza nacional y que nuestro ámbito de incumbencia e incidencia sea exclusivamente Mendoza. Creemos también que en esta situación de avasallamiento del federalismo que se da hace décadas, los políticos en este caso los mendocinos pero de todas las provincias tienen en parte responsabilidad, aún con todo lo dañino qué es un sistema unitario en la práctica como es el que tenemos todavía las provincias pueden ejercer cierto federalismo y los gobiernos locales no lo han hecho.

Así. por ejemplo, plantean que Mendoza se desadhiera a la ley de registro nacional del automotor y "tener registro provincial del automotor y emitir nuestras propias patentes y cobrar precio razonable y no cientos de miles de pesos cada vez que dos mendocinos quieran vender un auto entre ellos". También proponen licitar y concesionar una línea aérea entre Mendoza y San Rafael "sin pedirle permiso a la Nación de espacio aéreo porque es propiedad de las provincias".

-Entonces, para aclarar bien, ¿proponen independizarse de Nación, son separatistas, o reivindican el federalismo pero entendido de otra manera?

Nosotros o volvemos a la Constitución del 53 que en la cual las provincias tenían autonomía y constituyeron una nación a la cual le delegaron algunas funciones o nos vamos. Nosotros creemos que Mendoza es perjudicada en todo aspecto, tal como está en la pertenencia de Argentina hoy, queremos poder ser autónomos en las cosas que la Constitución nos permite, no estamos delirando, ni planteando modificar nada. Queremos volver a los orígenes. Ejercer la autonomía en todo aquello que la Constitución nos permita de eso se trata, reconversar la situación, ir a los orígenes. O nos vamos, porque la otra parte no está cumpliendo. Creemos que Mendoza puede ejercer federalismo sin andar llorando permiso. Desde la Nación se debe replantear la situación como está, el sistema de coparticipación es perverso, el pacto fiscal es perverso. No es comparable la situación de Mendoza con la de Formosa por ejemplo y Formosa recibe mucho más de lo que da para mantener una planta de empleados públicos imposible de pagar si no fuera con el sacrificio de otros, en este caso parte de ese sacrificio de los mendocinos. No creemos que Santiago del Estero pudiera haber construido un autódromo de última generación a nivel mundial y un estadio con el producto de su sacrificio sino que lo hicieron con el sacrificio de otros, entre ellos los de los mendocinos. Propugnamos una coparticipación inversa, esto es que Mendoza establezca su propio sistema impositivo y le pague a la Nación a través de un mecanismo de coparticipación pero inverso. Es decir, Mendoza cobra y gira, no la Nación cobra gira de acuerdo al federalismo y en lo que está contemplado en la constitución del 53.

-¿Qué opina sobre San Juan?

-Sobre San Juan tengo la mejor. Tengo todos los chistes que hacemos entre mendocinos y sanjuaninos que es parte del folklore y que es lindo. Creo que San Juan ha sabido ser ejemplo en un montón de cosas en que Mendoza no ha podido. No me gustan los vinos sanjuaninos, me parecen mejores los mendocinos. Me gusta más cuando los equipos de Mendoza les ganan al fútbol a los de San Juan. Pero en realidad no veo mucha diferencia sociocultural hablando en serio, los dos estamos en el desierto, los dos hemos tenido que domar al desierto y tenemos características muy particulares que hacen a esa cuyanía. Sí es cierto que San Juan eligió un camino de progreso que Mendoza no eligió en su momento.

-Y sobre la minería, ¿qué les parece a los del movimiento la actividad?

-La minería no es buena ni mala per se, creemos que es una industria lícita que se tiene que ajustar a las normas que cada lugar resuelva poner al respecto. En Mendoza está la famosa ley 7722 que impide algún tipo de minería y mientras no se modifique no se puede hacer nada. Sí creo que estos mal denominados 'grupos ambientalistas' o 'antimineros' cometen un error, creo que la minería puede desarrollarse seriamente, en el mundo lo hace, los austríacos, los canadienses, los noruegos, no son mejores que los mendocinos a la hora de controlar. Se podría rever. No soy especialista pero no tengo una visión a priori en contra de la minería ni creo que nos van a envenenar a todos ni que se tenga que dejar libradas a las mineras a que hagan lo que quieran sino que debe haber control del Estado.

Quién es Laricchia

En su provincia, algunos lo tratan de "chanta" y otros lo esgrimen como el nuevo profeta de los mendocinos. Se autodefine como gorila, antiperonista, anticomunista, ateo y liberal. Se dedica al enoturismo y es ferviente usuario de redes, con gran presencia en los medios de la vecina provincia. Hace un par de años, en ocasión de una protesta del feminismo realizada en Mendoza, Laricchia comparó las reivindicaciones de un sector de las mujeres con el nazismo. Fue en el programa radial Sin Verso de Radio Andina -con la complicidad del periodista Marcelo Torrez-: “Me paro en el centro del ring, las espero a todas las feminazis”, desafió violento Laricchia, quien además calificó a las jóvenes militantes como “burras” “que no estudian”, según publica el portal elotro.com.ar.

El mendocinista Laricchia dice trabajar en la industria del Turismo, más precisamente en actividades económicas vinculadas al vino y tiene un pasado como analista en los medios de comunicación.

Laricchia está casado con Mariana Silvestri, quien a principios de marzo de 2017 fue elegida por el exgobernador Alfredo Cornejo como titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, es decir, la jefa de los y las defensoras públicas de la provincia, en uno de los hitos de su “Reforma Judicial”.