Alberto Fernández soltó una ironía bien gruesa, y la oposición le saltó al cuello: mirá las reacciones

Alberto Fernández suele navegar entre la calma y al furia. Sostiene, sostiene, sostiene... hasta que se desborda.

Son famosos sus tuits, previos a asumir la responsabilidad de conducir a la Argentina, que incluían frases como la "sopa de pelotudo".

Ahhh.... para...para... no sabía que tu pelotudez venía agravada por tu espontánea imbecildad de cuarto grado. Si es así te medico ya!!! Hacete hervir y tomate el caldo!!! La sopa de pelotudo va a mejorarte. Porque para un pelotudo nada hay mejor que tomarse en serio!!! — Alberto Fernández (@alferdez) March 12, 2018

Ahora una referencia del mandatario a la oposición volvió a hacer hervir las relaciones con la oposición, y esto se reflejó en redes sociales.

Entrevistado por Coco Sily (cuestionado también por haberle prometido a Fernando Iglesias que lo iba a "recagar a trompadas") Fernández le pidió a a la oposición que le ayude a conseguir vacunas, peor lo dijo en tono muy irónico.

“Yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran conseguirían más vacunas”, dijo. Y remató: "Bueno, entonces ayúdenme a conseguir vacunas. Ayúdenme si a ustedes el mundo los ama y tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa”.

Inmediatamente los principales referentes de la oposición recogieron el guante y se lanzaron a las redes.

El titular del bloque de diputados del macrismo Mario Negri, le dedicó dos posteos: “Luego de las declaraciones de hoy del presidente Alberto Fernández, colmadas de ironía e impotencia, está claro que no está en condiciones de manejar la pandemia en forma solitaria. En sus manos está la vida y la libertad de los argentinos”.

Se debe constituir un comité asesor más amplio, no solo de científicos y médicos, debe incluirse expertos vinculados a la educación, a las ciencias sociales, al mundo del trabajo y la economía y todos quienes hagan falta. Todos ellos deben tener prestigio y visión no partidizada. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 1, 2021

Y sumó: “Se debe constituir un comité asesor más amplio, no solo de científicos y médicos, debe incluirse expertos vinculados a la educación, a las ciencias sociales, al mundo del trabajo y la economía y todos quienes hagan falta. Todos ellos deben tener prestigio y visión no partidizada”.

El jefe de la UCR macrista, Alfredo Cornejo, dejó por un momento sus actividades en pos del separatismo mendocino para también escribirle al presidente: ““El que tiene que conseguir las vacunas es usted Alberto Fernández. El que tiene que integrar el país al mundo es usted. Para eso lo eligió la gente, por eso lo llaman Presidente. Deje de mirar al costado y cumpla su rol”.