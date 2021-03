Se pudrió todo: periodista le prometió a un diputado que lo va a “recagar a trompadas”

"Las declaraciones de Estela de Carlotto, pidiendo que Macri vaya preso ahora, inmediatamente, es de un escandalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a un otro, una referente de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, que haya justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto, de gente que va presa sin juicio ni condena? Una vergüenza las declaraciones de Carlotto", señaló, en el recinto de Diputados y planteando una cuestión de privilegio el diputado por el macrismo Fernando Iglesias.

Y acusó a los organismos de Derechos Humanos de haberse convertido en una "unidad básica".

Mi cuestión de privilegio de hoy, contra el secretario de derechos humanos Horacio @Pietragallahora , por su deliberado ocultamiento de las violaciones a los Derechos Humanos en Formosa y todo el país, está acá

El verborrágico legislador suele calentar el ámbito en el que se encuentre debatiendo con escandalosas declaraciones.

Sus palabras buscan siempre generar impacto, y sacar de las casillas sus interlocutores, como instrumento para sacar ventaja en la discusión.

Pero este MO, que es más común de lo que parece, encontró un muro en la paciencia del periodista y humorista Coco Sily.

En el programa que conduce en Radio 10, Sily disparó, entre otras cosas: "Si te cruzas conmigo, te voy a cagar bien a trompadas. Y habla con el abogado que quieras hablar".

Y agregó: "Pedile al destino que no te cruce porque hay cosas que tienen que ver con mi esencia".

