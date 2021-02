¿Habrá otro paro de colectivos en San Juan?: qué dice la UTA local

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional se declaró en "estado de alerta y movilización", y advirtió sobre la realización de un paro general de actividades para el próximo viernes, si no hay acuerdo con los empresarios en paritarias. Así lo informó a través de un comunicado el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

Consultado por Tiempo de San Juan el líder de la delegación local de UTA, Héctor Maldonado, sin descartar nada, solo informó que habrá que esperar hasta este jueves para saber qué pasa en el país y en la provincia. En San Juan, el gremio que agrupa a los choferes viene de hacer una medida de alto impacto en el comercio y en los trabajadores sanjuaninos, por un reclamo salarial, que se dio durante toda la jornada del viernes 5 de febrero y parte del sábado 6, en la que tuvo que intermediar Sergio Uñac para que se destrabara el conflicto y se levantara.

"La Unión Tranviarios Automotor informa que se ha dispuesto el estado de alerta y movilización, ante la imposibilidad de lograr soluciones en la negociación paritaria con las cámaras que nuclean a empresarios de corta y media distancia", informó la UTA nacional.

El titular de la UTA advirtió que el Consejo Directivo Nacional de ese gremio "resolvió además que, en caso de no arribar a un acuerdo que contemple los reclamos lógicos y razonables de los trabajadores en paritarias, se realizará un paro nacional desde las 00:00 del próximo viernes".

Fernández explicó que el martes hubo una reunión en la que no hubo acuerdo. “Lamentablemente no hemos llegado a ningún entendimiento con el sector empresario. Y si en la reunión de mañana, no llegamos a un acuerdo, tendremos que ir a medidas de fuerza en todo el país", explicó.

(Con información de Página 12).