Uñac opinó sobre los que rechazan la eliminación de las PASO y les pidió que no abandonen el bloque PJ

Tras la presentación del giojismo de que la ley de eliminación de las PASO sea declarada por la Justicia inconstitucional y nula, Sergio Uñac opinó que judicializar el asunto no es el camino, e invitó a los tres diputados denunciantes, Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, a no abandonar el bloque PJ en Diputados.

"Somos muy respetuosos de eso, entendemos que hay que simplificar la tarea de votar y en ese marco es la decisión que tomamos pero somos muy respetuosos. Judicializar un hecho de la política no debería ser el camino pero nosotros respetamos mucho las decisiones que se vayan a tomar al respecto", aseguró el gobernador en rueda de prensa este miércoles.

"Yo no entendería que la Justicia se va a meter en un tema tan particular, pero obviamente yo pertenezco a otro poder, no puedo hablar en nombre de los jueces. Hay que esperar y nosotros vamos a acatar lo que diga, como corresponde y como lo hemos hecho siempre", aseguró.

Además, les habló a los tres diputados justicialistas que rechazaron su propuesta en el recinto, en tándem con la oposición. "Podemos tener distintos puntos de vista y en política es normal, hay que desdramatizar. Hay muchas cosas en las que podemos no opinar igual pero después hay que buscar un elemento de unión que nos permita seguir transitando juntos. Nosotros necesitamos a todos los diputados del bloque, así que la invitación a los tres es que sigan estando en el bloque. Necesitamos a todos", agregó.

Si bien hubo 13 diputados en desacuerdo cuando se modificó el Código Provincial Electoral la semana pasada y desde Juntos por el Cambio dijeron que están estudiando judicializar su queja, los únicos que lo hicieron hasta ahora son los giojistas. Uñac dio estas declaraciones antes de entregar un barrio en Santa Lucía, justamente una de las comunas manejadas por la oposición, en lo que podría leerse como un gesto de no mezclar lo político con lo institucional.