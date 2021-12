La Justicia habilitó a UPCN a ser paritario en Rawson y ya hay disparos contra el SUOEM

Este martes, la Justicia resolvió que la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) en San Juan sea reconocido como miembro paritario en la Municipalidad de Rawson. Es un medida que afecta no sólo la situación gremial en el departamento, sino la política, porque la presentación judicial del sindicato se dio en el marco del enfrentamiento entre el intendente Raúl García y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó. El jefe comunal tuvo en la puerta del palacio municipal un "paro encubierto" del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) durante cuatro días por ajustarse a la orden de "no innovar" y no convocar a paritarias. Lo más probable es que el gremio de municipales apele la decisión y la puja se extienda.

Sentencia al amparo que presentó Upcn.

El conflicto empezó en noviembre. García estaba con parte médico en Buenos Aires, donde se sometió a una operación coronaria. Quedó a cargo del Ejecutivo municipal el presidente del Concejo, Salvadó, quien en ausencia del intendente convocó a paritarias con el Suoem para resolver un largo conflicto: la confección de un organigrama que permita los ascensos y recategorizaciones de los empleados. Tomó la decisión pese a que García ya había explicitado que lo mejor para las cuentas era esperar al 2022 y analizar la situación a la luz del nuevo presupuesto. En su momento, Salvadó argumentó: "Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a la gestión del intendente y que cuando llegue tenga un problema menos".

Ocurrió todo lo contrario. Como el llamado a paritarias estaba destinado de manera exclusiva al Suoem, conducido por Antonino D'Amico, el secretario Adjunto de Upcn, Gabriel Pacheco, presentó un recurso de amparo ante el Cuarto Juzgado Laboral, que tiene como titular a Federico Soria, para frenar las tratativas. El magistrado dictó una medida para "no innovar" hasta que se resolviese la cuestión de fondo: si Upcn puede o no sentarse a la mesa. Hoy se resolvió que sí. Pero en el ínterin hubo medidas de fuerza ilegales de los municipales, abandono de los lugares de trabajo y vecinos perjudicados por la falta de recolección de basura.

El intendente, cuando recuperó el puesto, dio una conferencia de prensa y ligó el accionar del Suoem con Salvadó. "Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se regularice lo más pronto posible, no es un tema de salarios, lo repito, sino que son temas unipersonales y tal vez con algún contenido político detrás que mantienen de rehén al ciudadano de Rawson", tiró. Luego dijo que el titular del órgano deliberante había recibido en su casa a D'Amico. Más tarde, la Subsecretaría de Trabajo declaró ilegal el paro. Por eso, la Municipalidad de Rawson descontará los cuatro días a los empleados que participaron.

También están los que ligan a Upcn con García. Sin duda, la movida judicial del gremio de José Villa le dio respiro al jefe comunal para no verse las caras con el Suoem y enfrentar la reforma del organigrama municipal en este 2021. D'Amico anticipó que irá a fondo contra el intendente. Según los números que manejan, contó el hombre, hay 274 vacantes para empleados en el municipio, pero sin la intención de cubrirlos. Además, tiró una fuerte denuncia: "Fueron sustituidos por cargos políticos". El porqué que encontró el gremialista es que en Rawson "hay aproximadamente 200 coordinadores".

Por su lado, contento por la decisión del Cuarto Juzgado Laboral, Gabriel Pacheco, aseguró que Upcn tiene la cantidad de afiliados que hacen falta para discutir en paritarias. Expresó que la confección del organigrama será prioridad porque "consideramos que es la base la de organización y la manera de que no se vulneren derechos". Y apuntó contra los dirigentes del Suoem por "generar estructuras a favor de sus intereses". Para Pacheco, la otra entidad sindical "defiende el unicato", busca que los organigramas "monten una estructura para favorecer a sus afiliados", y "manejan a los jefes de departamentos para obstruir la carrera de los otros empleados".