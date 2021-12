Baistrocchi también decidió cambios en su gabinete: quién entra y quién sale

Al igual que Sergio Uñac, a mitad de su mandato que se cumplió el 10 de diciembre, el intendente Emilio Baistrocchi decidió realizar ajustes en la estructura organizacional, según confirmaron desde la Municipalidad de la Capital. Los cambios tienen como objetivo "mejorar los servicios, hacer un uso más eficaz de los recursos y promover calidad en las prestaciones municipales". En la movida queda afuera un histórico funcionario del PJ de San Juan, Edgardo Guerci, que se desempeñaba como Secretario de Planificación Urbana y probablemente cumpliría en el futuro funciones de asesor, dijeron fuentes municipales.

Según informaron oficialmente, el capitalino envió al Concejo Deliberante, para su tratamiento este jueves, un proyecto de ordenanza que contempla cambios en la estructura. Entre los principales se plantea la separación de la Secretaria de Ambiente y Servicios de las Empresas Municipales que quedarán concentradas en otra secretaría específica.

Hasta el momento, toda la tarea de planificación, ejecución y supervisión de las áreas de Ambiente, Servicios y las cuatro Empresas Municipales estaba concentradas en una sola Secretaría, que además administraba más del 65% del personal municipal, el parque automotor y el depósito de materiales.

Se vio la necesidad de reorganizar el sistema de dirección y contralor de las tareas de limpieza y recolección de residuos, en función de la dinámica de las diferentes áreas de la Ciudad. Y se contempló además, crear las condiciones adecuadas para la proyección, desarrollo e importancia de las Empresas Municipales, integradas por el Servicio de Estacionamiento- ECO, Feria y Mercado de Abasto, Servicio Fúnebre, y Cementerio de la Capital. Estas organizaciones tienen una dimensión económica y organizacional que necesita de una condición específica y diferenciada.

En este marco, desde la intendencia se determinó que la Secretaría de Empresas Municipales quede a cargo de Javier Rodríguez y la Secretaría de Ambiente y Servicios, a cargo de Darío Molina, quien hasta el momento tuvo a cargo la dirección del estacionamiento ECO.

Por otro lado se dispuso que la Secretaria de Planificación y Obras Públicas estará a cargo de Cristian Hernández, que hasta el momento se desempeña como Director de Obras.

Ambas asunciones se llevarán a cabo el día 22 de diciembre del corriente.

Por otro lado, Carlos Ventura Lambrechts Lloveras, quien se desempeñaba como director de servicios renunció al cargo y aun no se define reemplazante. El funcionario habría sido convocado por Alberto Hensel en el Ministerio de Gobierno, lo que llama la atención de concretarse, ya que este último dijo que no haría movida de funcionarios al asumir. Las fuentes descartaron por el momento más cambios. Carlos Ventura Lambrechts renunció y no tiene reemplazante.

Quiénes son los nuevos miembros del gabinete de Baistrocchi

-DARÍO MOLINA- SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS

Darío Molina, de 42 años de edad, comenzó a trabajar en el Municipio de la Capital en el año 2008. Desde su llegada se desempeñó en el Estacionamiento Controlado y al año de ingresar, en 2009, fue nombrado Director del área.

Con el paso de los años, Molina impulsó el crecimiento del sistema del ECO e incorporó, con la lógica de política de cercanía con el vecino, prevención y servicio, el sistema de Monitores Urbanos. En los últimos meses también se incorporó bajo su órbita la Brigada Comunitaria Covid y la Brigada de limpieza de la Circunvalación.

Entre otros logros bajo la gestión de Molina el ECO obtuvo la certificación Iso 9001 2008 posteriormente ISO 9001 2015, y recientemente la Certificación norma IRAM 3820 Sello COVID.

-CRISTIAN HERNÁNDEZ - SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN URBANA

Cristian Hernández tiene 38 años y se ha desempeñado entre el 2006 y el 2009 en el sector privado realizando tareas de ingeniería viak en Buenos Aires, Salta, La Pampa y San Juan, como así también tareas de topografía en Gualcamayo.

Entre 2009 y 2015 formó parte del equipo de supervisión de Vialidad Nacional durante la ejecución de la Ruta N°150.

Posteriormente, entre los años 2016 y 2019, Hernández fue Director de Mantenimiento y Obras Menores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de San Juan.

Durante los años 2020 y 2021, el intendente Baistrocchi lo convocó para estar al frente de la dirección de Obras en el Municipio.