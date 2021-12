El mensaje de Alberto: “Tranquila, Cristina”, y promesas de recuperación salarial

Cristina Fernández de Kirchner le dejo la vara alta a Alberto Fernández.

La Vicepresidenta levantó varias veces a la multitud con recuerdos de los 12 años y medio de gobierno kirchnerista, las alianzas latinoamericanistas tejidas con Lula, Evo, Chávez, Correa y Lugo, y un fuerte mensaje contra el Fondo Monetario Internacional.

Alberto recogió el guante y comenzó su discurso intentando despejar las dudas que planteó CFK en su mensaje.

“Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique comprometer el crecimiento y el compromiso social en Argentina”, apuntó.

“Tranquila, Cristina”, repitió, “si el FMI me suelta la mano estaré agarrado de la mano de cada argentino y cada argentina”,

“Vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron otros, pero el día que esas obligaciones las tomemos como propias, eso no será a costa de la salud pública, de la educación pública, de los salarios, de las jubilaciones”, sentenció, en relación a lo que se especula son medidas de ajuste que pide el fondo monetario internacional para firmar un acuerdo de renegociación de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri.

“La Argentina del ajuste es historia, no hay posibilidades de que eso ocurra. Voy a tomarme el tiempo necesario para firmar un acuerdo que nos sirva a nosotros, no a los otros, y eso es que el enorme crecimiento que tenemos, no se detenga”, advirtió.

Finalmente, jugó su palabra en un compromiso arriesgado, que le podrán facturar en los próximos tiempos si no se cumple: “Les prometo, mirándolos a los ojos, que el año que viene haré todo lo que esté a mi alcance para que la distribución del ingreso sea mejor, que los salarios crezcan, y las ganancias no se queden en los bolsillos de unos pocos”.