¿Qué dirán Vidal y Larreta? Sorprendente apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei

Hubo un hecho fáctico, innegable: Mauricio Macri y Javier Milei se reunieron y hablaron, hasta donde se sabe, de política.

Desde el espacio libertario, afirman que Macri lanzó la información al aire para que se reproduzca con la intención de asimilar a Milei a la “casta política” que tanto denosta, y diluir su imagen de “puro”.

Desde el macrismo sostienen que fueron los “amantes de la libertad” los que llamaron a los medios dando la información, para acentuar su rol de aspiradora de los votos de ultraderecha de Juntos.

Analistas sostienen que es una jugada que beneficia a los dos.

Para Javier Milei es la esperanza de lograr una fuerte alianza liberal que el mismo reivindicó en entrevistas televisivas, entre los halcones del PRO, el peronismo republicano (Pichetto y otros) y los libertarios, contra el otro espacio “socializante”, en el que incluyó tanto al kirchnerismo como a Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el radicalismo.

Para Macri, en tanto, es la posibilidad de marcar la agenda de lo que podría resumirse contra el antikirchnerismo, sumándolo tras su figura en una candidatura presidencial para 2023, objetivo por el que viene realizando denodados esfuerzos Horacio Rodríguez Larreta.

Entrevistado en el canal macrista La Nación Más, el ex presidente trazó un paralelo entre su imaginario político y el del econometrista del pelo revuelto.

Algunas frases de Mauricio Macri:

"Las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo"

"Me senté con él y dialogué. Coincidimos en muchas cosas, en la visión en la que en un país donde los que gobiernan piensan que pueden tratar a los ciudadanos como esclavos y cobrar impuestos todos los días distintos, diferentes, más grandes y encima no rendir cuentas sobre qué los gastan no es un país vivible"

"Ojalá podamos confluir en el 2023 en una propuesta única, que ellos (los libertarios) se sientan suficientemente cómodos como para participar"

Más rápido que ligero, el dirigente libertario Carlos Maslatón le reclamó a Mauricio Macri su voto, en virtud del cumulo de coincidencias.

.@mauriciomacri Contamos entonces con su voto 100% para Javier Milei en las elecciones del 14 de noviembre, Presidente Macri. Baje linea ya mismo para todo el Partido y todo JxC. Se vota Milei, no se vota al eje socialista de María Eugenia Vidal-Sombrilla Larreta. pic.twitter.com/tPLsOJsRKT — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 4, 2021

