Legislativas 2021: ¿Qué pasa si no votaste?

Volvemos a las urnas. Desde las 8 de la mañana están habilitadas las escuelas para que los argentinos emitan su voto en estas elecciones generales y legislativas. ¿Pero qué sucede con aquellas personas que por distintos motivos no pueden acercarse a la escuela designada para votar?

En el país el voto es universal, secreto y obligatorio, según lo establece el artículo 37 de la Constitución Nacional. Es por ello que quienes no concurran a emitir su sufragio, sin una justificación validad, serán sancionados con una multa de $100. Si no se emitió el voto en las PASO, la multa en total sería de $150. Si no se votó en las PASO, se puede votar en las generales sin inconveniente.

En el caso de no abonar la multa, los infractores quedarán registrados y estarán impedidos de realizar algunos trámites, al igual que no podrán obtener el pasaporte por un año. Además, no podrán ser designados como funcionarios públicos por tres años.

La multa puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina de modo presencial o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la página infractores.padrón.gob.ar dos días hábiles después de saldada la deuda.

Están exceptuadas aquellas personas que tengan COVID-19, sean caso sospechoso o contacto estrecho, además de las personas de riesgo o con movilidad reducida que cuentan con una indicación médica. En el caso de estar transitando una enfermedad, se deberá justificar la ausencia ante la Secretaría Electoral en un periodo no mayor a 60 días.

Otra excepción son aquellas personas que se encuentran a más de 500 kilómetros del lugar donde debe sufragar. En ese caso, se debe presentar ante la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia para presentarlo ante la Secretaría Electoral.