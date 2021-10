El regreso de la mística: encuentro del Frente de Todos con organizaciones sociales 

Los candidatos del Frente de Todos tuvieron un acto con organizaciones sociales en el que se pudo revivir la mística peronista, con bombo incluido. “Fue una campaña atípica y hoy podemos hacer este acto porque en San Juan tenemos un estatus sanitario que nos lo permite. Esto nos hacía falta, al calor de la gente, ese bombo que escuchamos ahí y que tiene que ver con nuestra doctrina”, dijo Walberto Allende, diputado nacional y candidato en primer término.

El acto fue en el Concepción Patín Club y asistieron los candidatos Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo, acompañados por funcionarios de la municipalidad de la Ciudad.

Allende contó que los movimientos sociales comenzaron a nacer en sectores que no se sentían representados por los partidos políticos y necesitaban un espacio donde contener a las familias argentinas.

“Eran sectores que sufrían muchas dificultades, algunas de las cuales todavía no se pueden solucionar como falta de trabajo, pobreza, vivienda y contención social. Fueron creciendo y conozco gran parte del trabajo que realizan porque desde las distintas funciones que me tocó desempeñar, tuve la posibilidad de recorrer muchos barrios donde las organizaciones sociales son las que nos han ayudado a contener en momentos complicados, de los que por suerte estamos saliendo”, aseguró Allende.

Destacó que apenas asumía la segunda gestión, el gobernador Sergio Uñac tuvo que hacer frente a un terremoto, un aluvión y luego vino la pandemia. El panorama era con escuelas cerradas, los chicos en la casa y pérdida de fuentes de trabajo.

“Fueron los movimientos sociales los que nos ayudaron a contener, ustedes hicieron y siguen haciendo un trabajo importante, y hoy hacen un alto en ese trabajo monumental en cada barrio para venir a acompañarnos, muchas gracias de corazón”, les dijo el diputado.

Agregó que estos son los momentos de la historia en los que hay que jugarse para defender todo lo logrado, y repitió que la elección del 14 de noviembre no es una elección más. “Se eligen tres diputados nacionales, pero principalmente ponemos en juego este proyecto provincial y nacional, y cada uno de nosotros tiene que poner el mayor de los esfuerzos para defenderlos”.

Luego contó a los presentes cómo las leyes sancionadas durante el gobierno de Macri para beneficiar a las organizaciones sociales no se pudieron poner en práctica hasta que asumió el gobierno peronista de Alberto Fernández.

“Hemos abrazado esta causa, estamos comprometidos a seguir en este camino de grandeza que el gobernador Uñac ha marcado para la provincia de San Juan. Vamos a trabajar todos juntos y el 14 de noviembre tenemos que hacer una gran revolución con los votos del Frente de Todos”, cerró el diputado.

Más oradores

Marita Benavente, subsecretaria de Ciencia y Tecnología y candidata suplente de la lista, dijo que el proyecto político iniciado con Perón y Evita está inconcluso porque aún existen demandas urgentes de los sectores populares.

“Tenemos un enemigo muy fuerte que pudo llegar con los medios cuando la militancia estaba en su casa cuidándose. La pandemia nos vulneró especialmente a las organizaciones sociales, a las clases trabajadoras”, dijo.

Contó que antes de la pandemia, la economía popular representaba el 10 % del Producto Bruto Interno de la Argentina y hoy representa el 23 %, “eso es poder popular”.

“Tenemos que pedirle al gobierno una agenda para la economía popular, una agenda productiva, una agenda científico-tecnológica, porque esto hará crecer el poder popular. Tenemos que triunfar, y no se trata de aspiraciones individuales, tenemos que consolidar la unidad porque estamos enfrentando un poder grande y tenemos que ganar cada partido”, aseguró Benavente.

Por último, hizo énfasis en el poder de las mujeres, “que hemos entendido que podemos llegar al pueblo de una manera diferente, con compasión, solidaridad, ternura. Pedimos cosas sencillas: tierra, trabajo, techo, con nuestros compañeros vamos a vencer!”.

A su turno, el candidato suplente Marcelo Trujillo destacó que no se puede volver al pasado, “porque ya sabemos cómo se comporta esta gente de amarillo. Tenemos que redoblar esfuerzos para, en noviembre, tener un gran triunfo en San Juan, porque no podemos dejar que se caiga el proyecto del gobernador Sergio Uñac”.

También aseguró a los presentes que está orgulloso de formar parte del Frente de Todos. “El 14 de noviembre tenemos que pintar toda la provincia de azul”, dijo.

Noelia Tortarolo, presidenta del Concejo Deliberante de Chimbas y candidata, hizo hincapié en la fuerza del Frente y del PJ. “No vamos a dar un paso atrás jamás, porque Evita nos enseñó que donde hay una necesidad hay un derecho. No vamos a regalar nuestras conquistas y nuestros derechos”, dijo.

Agregó que este movimiento es el que piensa en los que menos tienen y el que cree que la única forma de seguir adelante es generando trabajo para llevar el pan a la mesa.

“En noviembre vamos a ganar, a conquistar todas las urnas, porque San Juan seguirá siendo peronista, y con la conducción de Sergio Uñac, San Juan va a seguir creciendo. Acá está la justicia social”, dijo Tortarolo.