La vuelta de un legislador generó un momento emocionante en el Senado Nacional

Un momento conmovedor se dio durante la tarde en el Senado de la Nación. La presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner, y el resto de los legisladores le brindaron una cálida ovación al senador Esteban Bullrich, quien se presentó en la Cámara en el marco de la primera sesión presencial tras un año y medio.

Esteban Bullrich, actualmente, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que lo afecta desde hace poco más de un año. El ex ministro de Educación estuvo presente en el reciento. Allí estuvo con otros compañeros de cámara y recibió el reconocimiento que lo emocionó.

El senador por Formosa, José Mayans (FdT), hizo hincapié en el espíritu de Esteban Bullrich y agregó: "Me alegra mucho verlo acá con nosotros. Está pasando un momento duro, pero tiene fuerza de espíritu y por eso está acá con nosotros. Me alegra mucho sinceramente". La frase fue ante la atenta mirada de Cristina Kirchner, quien asentía con la cabeza y empezó un aplauso para el legislador. Visiblemente emocionado, Bullrich se largó a llorar y no emitió palabras pero si mostró su agradecimiento.

La emotiva ovación a Esteban Bullrich en el regreso a la presencialidad en el Senado. pic.twitter.com/rb7RzwvseG — Tucumán Noticias (@tucumannoticcom) October 6, 2021

Hace tiempo que Bullrich tenía dificultades para hacer sus intervenciones durante las sesiones en el Senado de la Nación. En su momento, el senador había dicho que "el stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria". Sin embargo, ahora los médicos pudieron verificar que tiene ELA.

"Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador", comenzó diciendo el legislador de Juntos por el Cambio y reveló su diagnóstico definitivo. Según explicó Bullrich en el comunicado, la ELA es una enfermedad compleja, difícil de diagnosticar, pero existen tratamientos que pueden atenuar los síntomas. Por este motivo, no le afectará su trabajo y podrá seguir ejerciendo como Senador.

"Soy parte de algo mucho más grande que yo y mi vocación de servicio está intacta", aseguró el legislador, aunque marcó cómo importante que, a partir de ahora, tendrá que sumar una prioridad más en su vida que es su estado de salud. Asimismo, reconoció que a partir de ahora "parte de su trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA".