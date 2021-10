Jubilaciones a viñateros: a diferencia de Cáceres y Orrego, diputados mendocinos de la UCR sí quisieron debatir el proyecto

Los trabajadores de viñas tienen una esperanza de vida de 65 años. Justo la edad a la que se jubilan actualmente. En la Cámara de Diputados de la Nación se iba a tratar un proyecto de ley para que los empleados del sector puedan jubilarse anticipadamente, a los 57 años. Pero la iniciativa, que ya tenía media sanción en la Cámara de Senadores e iba camino a convertirse en ley, quedó entrampada en un tire y afloje que terminó con legisladores de Juntos por el Cambio no habilitando el quórum para el debate en el recinto.

Los representantes sanjuaninos Eduardo Cáceres y Marcelo Orrego formaron parte del grupo de diputados que decidió no debatir en la primera sesión presencial de la Cámara. Pero no todos los opositores cuyanos hicieron lo mismo. A diferencia de Cáceres y Orrego, dos legisladores mendocinos de la UCR dieron la nota: a diferencia de la decisión tomada por la mayor parte del bloque opositor, Claudia Najul y Facundo Zamarbide sí bajaron al recinto. Pero su presente no alcanzó y los empleados de viñas se quedaron con las caras largas.

¿Cuál fue el tema de la polémica? En la Cámara de Diputados se iba a tratar el proyecto de ley que permite que los consumidores sepan qué están comiendo cuando compran productos procesados. El etiquetado frontal desglosa los ingredientes de los alimentos. Hubo una fuerte presión de las azucareras para que esta iniciativa no se trate. Además de los faltazos de los legisladores de Juntos por el Cambio, se ausentaron cinco diputados del peronismo, todos de provincias productoras de azúcar. Se trata de Alcira Figueroa de Salta, José Luis Martiarena de Jujuy, Juan Mosqueda de Chaco, Graciela Navarro de Santiago del Estero y Karim Alume de San Luis.

El diputado Francisco Guevara le pegó con dureza a Orrego y Cáceres. “Que diputados sanjuaninos no se hayan presentado a votar, me duele y me sorprende. Queda claro que Orrego y Cáceres no defienden los intereses de San Juan. Volvieron las sesiones presenciales y no dieron el debate", dijo.

Los diputados mendocinos de la UCR dieron el presente porque Julio Cobos es impulsor de la ley de etiquetado frontal. Es que, según el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, esta legislación podría favorecer que las mosteras ingresen al mercado de los endulzantes. En la Cámara, el diputado Zamarbide aseguró desde el recinto: "¡Yo vengo por los viñateros!".

A pesar del presente de los diputados mendocinos, los viñateros se quedaron sin el tratamiento de la ley que les iba a permitir jubilarse antes. No sólo por los faltazos de Juntos para el Cambio, los que imposibilitaron el quórum, sino también por los cinco ausentes del Frente de Todos.