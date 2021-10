Pandora Papers: quiénes son los argentinos sorprendidos en guaridas fiscales

Días después de las elecciones de 2015, cuando ganó la presidencia Mauricio Macri, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reveló los datos de lo que se conoció como los Panamá Papers, a pesar de que los poseía desde uno meses antes de las elecciones.

El escándalo mundial terminó hasta con primeros ministros de países primermundistas, pero en Argentina la espuma bajo inmediatamente.

Ahora, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló lo que se llaman los Pandora Papers, y nuevamente figuras muy importantes de la política, entre otros ámbitos, mundiales están comprometidos con cuentas sin declarar en guaridas fiscales.

Ciento cincuenta medios de todo el planeta, representados por sus periodistas de investigación analizaron 12 millones de documentos durante un año y medio. el estudio dejó mal parados a un rey, a siete presidentes (35 en total, 14 de ellos en América Latina), a cuatro primeros ministros en ejercicio, a centenas de responsables políticos de más de 90 países--la Argentina también--y a 130 millonarios.

Los Pandora Papers, que deberían llamarse Agujero Negro Papers, porque ahí es donde van miles de millones de dólares que se fugan de los estados sin pagar impuestos, investigan un período entre 1996 y 2020 de lavados de activos y delitos financieros, más allá de que algunos documentos son de la década del 70 del siglo pasado.

Las empresas dedicadas a esto, y cuyos papeles se analizaron para construir los Pandora Papers, son, entre otras, Trident Trust, DadLaw, SFM, Alcogal, Il Shin, OMC Group, que satisfacen las necesidades de los criminales en guaridas fiscales como como las Islas Vírgenes Británicas, Dubái, Singapur, Belice, Chipre, Panamá o las Islas Seychelles.

Varios argentinos aparecieron entre las listas, y de todos los ámbitos

Argentina está en el podio de los países con poseedores de estas cuentas, al menos, opacas.

uD83CuDF0F | Personas que aparecen en los papeles de Pandora según país. pic.twitter.com/Lkoc0PBuMo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 3, 2021

Entre los futbolistas, por ejemplo, se destacan el "Jefecito" Mascherano, Ángel di María, y su técnico en el PSG Mauricio Pochetino. Un análisis más fino debería determinar si en realidad han evadido, ya que generan ingresos en el extranjero, pero si se confirma que tienen activos no declarados en las guaridas, salgan de donde salgan los fondos.

En la política también hay anotados en esta lista, como el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, Zulemita Menem, la hija del difunto ex presidente Carlos Saúl Menem, los dos hermanos del ex presidente Mauricio Macri, Mariano y Gianfranco, y su asesor estrella, el verborrágico ecuatoriano Jaime Durán Barba, prácticamente un argentino por adopción.

Entre los empresarios, aparecen dos muy conocidos en el último año y medio por el negocio de las vacunas, Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.

Pandora internacional

En los "países serios" también se cuecen habas. Habrá que ver que repercusión tendrá en Inglaterra el piedra libre fiscal que le dio la investigación al ex primer ministro laborista Tony Blair y su esposa, con dinero en negro en las cuevas.

Otros mandatarios, por los votos o por orden divino, están involucrados. A Vladimir Putin se le descubrieron propiedades en Mónaco. del propiedades en Mónaco.

El rey de Jordania, por su parte, adquirió importantes propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de casi 93 millones de dólares desde que llegó al trono en 1999, pero sus abogados afirman que se compraron con fondos particulares y que se destinan a proyectos para la ciudadanía.

En los documentos también aparecen el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que tienen en propiedad una red de empresas en paraísos fiscales, y el premier de Pakistán, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por valor de millones de dólares en paraísos fiscales.

De igual manera habrá que estar atentos al devenir del gobierno de Sebastián Piñera, el declinante presidente chileno.

El centro de investigación periodística CIPER y el portal 'LaBot' revelaron que el mandatario habría hecho negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Entre esos negocios, figuraría la compraventa de la Minera Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de infancia.

Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de La Moneda, Piñera habría vendido el proyecto minero a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas, por 138 millones de dólares.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, la última de las cuales habría estado sujeta a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de una mina. El detalle, indica 'LaBot', es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del Gobierno de Piñera.

Desde la oficina de Piñera, como es de prever, se niega la participación "en los últimos 12 años del presidente Piñera en ninguna empresa".

El ecuatoriano Guillermo Lasso, banquero devenido en presidente por voluntad de aquel pueblo, también aparece en las listas, con nada menos que 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales en Panamá, Dakota del Sur y Delaware. El diario oficialista "El Universo cumplió funciones de vocero del mandatario aclarando que Lasso se habría deshecho de esas sociedades irregulares en 2017, antes de asumir.

Otros presidentes o ex presidentes latinoamericanos complicados por la investigación son Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

No sé cómo cantan, ¡pero como evaden!

En el ambiente artístico sobresalieron los nombres de dos multimillonarios. Uno de ellos es la colombiana Shakira. Otro es el españolísimo Julio iglesias,