En plena negociación con el FMI, Alberto Fernández viaja a la Cumbre del G20

Alberto Fernández busca afianzar las relaciones diplomáticas con la administración de Joseph Biden, pero poco sirven para conmover la fuerte desconfianza del Fondo Monetario Internacional (FMI) que exige un programa económico sustentable para refinanciar a través de un crédito de Facilidades Extendidas la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo el ex presidente Mauricio Macri.

El Presidente intentará recuperar su imagen política en Roma y aún negocia reuniones bilaterales con los líderes que concurrirán al G20. Fernández siempre apostó a la influencia de Kristalina Georgieva para avanzar en la refinanciación de la deuda firmada por Macri y su ministro Nicolas Dujovne. Esa apuesta ahora es casi papel picado: la directora gerente del FMI perdió peso después del affaire con China, y Estados Unidos, Alemania y Japón se muestran inflexibles al momento de articular caminos alternativos que faciliten la negociación del Presidente y su ministro de Economía.

El FMI no reducirá los sobrecargos que pesan sobre la deuda argentina, y ya no queda tiempo para aprobar en 2021 un fondo especial con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que detentan los países más poderosos del FMI. Eran dos instrumentos alternativos que robustecían la estrategia de la Argentina y que por ahora no estarán sobre la mesa de negociación.

Aunque ya sabe que estas alternativas políticas quedaron postergadas en el board del FMI, Alberto Fernández insistirá durante la cumbre del G20 en Roma. El Presidente tiene el apoyo de España, Italia, Francia, México, China y Rusia, y el rechazo implícito de Estados Unidos, Alemania y Japón.

La insistencia presidencial sólo será una finta diplomática: puede ocurrir que la propuesta de Alberto Fernández se incluya en el comunicado final del G20, pero eso no aplacará la desconfianza en el board.

Washington, Berlín y Tokio no apoyarán la negociación de Argentina con el FMI hasta que no presente un programa económico sustentable que permita resolver los pagos de la deuda en el mediano plazo. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no se ponen de acuerdo sobre el alcance del concepto “programa económico sustentable”, y todo quedará supeditado a los resultados electorales de noviembre y sus efectos políticos en el Frente de Todos.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Ángela Merkel -por distintas razones políticas- no viajan a la capital de Italia. Es poco probable una audiencia formal con Jair Bolsonaro, y está casi descartado un cónclave con Biden, al margen de una reunión casual (pull aside en la jerga diplomática) durante las deliberaciones del G20.

Las conversaciones por la deuda de USD 44.000 millones contraída por Mauricio Macri están empantanada, y el Presidente busca en el foro global un apoyo explícito que aplaque las resistencias en el board del organismo multilateral de crédito