¿Qué departamentos van a tono con la provincia e incrementan el 15%?

Este miércoles autoridades de Hacienda en conferencia de prensa confirmaron un incremento del 15% para trabajadores del estado, a darse en dos tramos, un 8% desde octubre y el 7% restante para enero de 2022.

Tras conocerse esta noticia, los jefes comunales comenzaron a mantener reuniones con los encargados de llevar las cuentas de cada municipio para analizar la posibilidad de establecer el mismo incremento o similar para los trabajadores departamentales.

Los que sí

Los jefes comunales de Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Caucete habían adelantado que irán en sintonía con la provincia brindando el aumento del 15% en dos tramos.

Según el relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, la mayoría de los municipios irán a tono con la provincia.

Desde Albardón, el intendente Jorge Palmero afirmó que similar a como se ha venido trabajando en aumentos anteriores, esta oportunidad no será la excepción, mientras que para el personal contratado se está evaluando un incremento, pero todo dependerá de los números que maneja el municipio, aun la intensión es que sea un número similar. Mismo panorama se vive en 9 de Julio, donde su intendente, Gustavo Núñez, resaltó que no se dejará a los contratados de lado, pero aún no se define si será el mismo porcentaje de aumento que recibirá la planta permanente.

Con relación al personal permanente, en Pocito se implementará el mismo porcentaje, pero se analiza la situación salarial de los contratados, ya que según expresó Armando Sánchez tiene que reunirse con el secretario de Hacienda ya que al parecer este sector tuvo un aumento hace poco tiempo, por lo que, en el caso de recibir un incremento, será menor al 15%.

En Calingasta la situación es similar en el caso del personal permanente, pero no habrá incremento para contratados, según manifestó Jorge Castañeda, ya que ellos recibieron un aumento del 7% este mes, pero si está abierta la posibilidad de un aumento en enero. Lo mismo sucede en Ullum y San Martín. Según expresó Leopoldo Soler, dio instrucciones para que el incremento al personal municipal sea similar en todos los detalles al que brindó la provincia, pero debido a la situación financiera del departamento, descartan un incremento para el personal contratado. En San Martín irán con el incremento del 15% pero no se verá reflejado en las cuentas de personal contratado, que en agosto tuvieron un 10% de aumento. Para los trabajadores de Jáchal también habrá un aumento desde octubre.

Los que aún no definen

En Valle Fértil por estas horas se están manteniendo reuniones en el palacio municipal para definir si se otorgará el incremento, y en el caso que así sea, bajo qué condiciones, por lo que estiman en el transcurso de la jornada tener alguna novedad al respecto.

Por el momento desde Angaco, Iglesia, Sarmiento, 25 de Mayo y Zonda no hay información oficial con relación a si habrá o no aumento en los haberes de los estatales.

El caso excepcional de Rawson

La Municipalidad de Rawson será la única repartición que no otorgará aumento. Esto es porque según el convenio colectivo de trabajo, los sueldos de la comuna dependen de los acuerdos del Consejo del Salario, por lo que debe haber un aumento del mínimo, vital y móvil para que se vea reflejado en la planta permanente.