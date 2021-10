Josemaría: Hensel opinó sobre el planteo limítrofe de los riojanos, ¿qué dijo?

En estos días, el inicio de la megamina Josemaría da mucho qué hablar. Se espera con ansias en la Provincia que llegue la explotación, lo que se prevé como una generación de empleo y movimiento económico para proveedores, pero todo depende de la aprobación de la declaración de impacto ambiental, cuya documentación fue presentada en febrero y aún no se da por parte de la comisión especial que la analiza. En medio, se oyeron los planteos de La Rioja de querer participar de los beneficios de este proyecto ubicado en la localidad de Iglesia, en San Juan, pero que en la provincia vecina argumentan que tienen derechos basados en que hubo un acuerdo limítrofe cuestionable porque se dio durante un gobierno no democrático. Consultado el secretario de Minería de la Nación sobre este planteo, dijo que "son temas que ya han pasado a la historia".

Los riojanos insisten que el límite interprovincial fue establecido en 1968 durante un gobierno de facto “y por ello, no tiene vigencia en la etapa democrática del país”. Esa traza delimitó el cerro El Potro entre La Rioja y San Juan donde se invertirá más de 3.000 millones de dólares para realizar minería, según publicó en agosto el medio riojano Radio Fénix.

Bajo esa interpretación las autoridades riojanas quieren que se coparticipen las regalías del proyecto minero Josemaría y las que en el futuro vaya a generar Filo del Sol “no solo estar en suelo riojano, sino que por generar impactos en el río Blanco, que es acuífero natural de las poblaciones del lugar, lo mismo que en el glaciar El Potro que La Rioja comparte con San Juan”, dijo el referente del PJ riojano Jorge Yoma oportunamente.

En diálogo con Tiempo de San Juan, consultado Hensel sobre si le encuentra razonabilidad al planteo limítrofe de La Rioja, analizó que "ha habido a lo largo de la historia de Argentina muchas incidencias con relación a cuestiones de límites. Si nos ponemos a ver eso vemos que la mayoría ha sido resuelta con comisiones de límites ad hoc, generadas por distintos Gobiernos. En este caso particular está refrendado por la Legislatura de San Juan no así en el caso de La Rioja, pero forma parte de los temas que han pasado a la historia".

El funcionario nacional aseguró que "no hay motivo para discutir esto, no da, porque no están dadas las condiciones ni políticas, ni técnicas, ni legales como para que ese planteo pueda tener algún tipo de procedencia. No la tiene y creo que lo más importante de todo es que La Rioja salió a decir 'nosotros también queremos minería' y eso nos parece fantástico. En algunos lugares sí y en otros no, más que licencia social a veces depende de la decisión política, y luego de tenerla comienza la tarea de construcción de consenso social mostrando que la minería puede ser un gran motor de las economías regionales, tal cual pasa con San Juan, Jujuy, Santa Cruz, Catamarca o Salta".

Para Hensel, la disputa por Josemaría con los riojanos "ya está allanada. Fue claro el presidente (Alberto Fernández) en su visita, yo intervine en algunas cuestiones, necesitamos muchas provincias más replanteándose la minería para el desarrollo, para diversificar la matriz productiva, generar trabajo y aportar más al país, si comparamos las exportaciones de provincias que no tienen minería con las que sí".