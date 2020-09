El homenaje a Evita, el 23 de setiembre se celebra el Día de los Derechos Políticos de la Mujer

Por Patricia Chaina

Aniversario y homenaje. Las fechas atraviesan la historia cuando cargan un significado que trasciende, como la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Eso se celebra hoy, 23 de septiembre, en la Argentina: la promulgación de la Ley 13.010 que le otorga a las mujeres el derecho al voto, sancionada el 9 de ese mes, y también conocida, por mucho tiempo, como la Ley Evita.

Fue Evita una de sus más tenaces hacedoras. Y un día como hoy, en 1947, lo celebraba desde Plaza de Mayo: “A las mujeres de mi Patria” convocaba. “Mis queridas compañeras --les decía--, recibo en este instante del Gobierno de la Nación, la Ley que consagra nuestros derechos cívicos”.

“Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas”, señalaba Evita. Por eso “hoy se celebra el Día de los Derechos Políticos de la Mujer”, explica Cristina Álvarez Rodríguez sobre la fecha que rinde homenaje a esa lucha por la igualdad de las mujeres en la arena política.

“Hoy se cumplen 73 años desde que se promulgó el derecho al voto de las mujeres” detalla Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Duarte de Perón, y diputada nacional por el Frente de Todos. Además, responsable del Museo Evita, un sitio que desde 2002 se instaló en el circuito más tradicional entre los sitios de visita de la ciudad de Buenos Aires, y es reconocido internacionalmente: en agosto recibió el premio Travellers’Choice 2020 –del sitio Tripadvisor-- por formar parte del diez por ciento de las atracciones más populares del mundo, en materia de vistas turísticas. Y es indicado por el sitio, de perfil global, como uno de los museos especializados más buscados de Buenos Aires.

El Museo Evita resguarda gran cantidad de objetos materiales que fueron de la tía abuela de Álvarez Rodríguez: vestidos, cartas de amor del General Perón, su primer recibo de sueldo en una radio. Más de cuatrocientos de objetos configuran un recorrido histórico por la vieja casona de estilo español donde se pueden ver también los símbolos. Lo que ya no habla de la persona, sino de su legado: las fotos del día de 1951 en que voto por primera vez, junto al resto de las mujeres en el país. Los discursos encendidos. Las palabras esperanzadoras para sus queridos “descamisados”.

La prédica

El Museo Evita se inauguró en 2002 mientras el país buscaba desesperadamente un rumbo tras la debacle social, económica y política que fue un sello del cambio de milenio. Y se presentó en sociedad tal como ella, “esa mujer”, lo hubiera hecho: desde uno de los barrios más caros y elegantes de la ciudad, Palermo. La construcción de principios del XX fue inicialmente una casa de familia y mantiene un patio andaluz en su interior que facilita la circulación por galerías. Y Evita convierte en un “Hospedaje de madres y niños”, como parte de las acciones solidarias con las que predica doctrina al volver de su viaje por Europa.

“Mis queridas compañeras, he recorrido los viejos países de Europa, algunos devastados por la guerra –les decía aquel 23 de septiembre--. Y allí, en contacto directo con el pueblo he aprendido una lección más en la vida”, les dice. Hablaba de la lucha de las mujeres junto al hombre. Y recordaba a sus “hermanas” pero también gravaba para la historia: “El voto que hemos conquistado es una herramienta nueva en nuestra manos. Pero nuestras manos no son nuevas en las luchas, en el trabajo y en el milagro de la creación”.

“Mis queridas compañeras –decía Evita aquel 23 de septiembre-- hemos llegado al objetivo que nos habíamos trazado después de una lucha ardorosa”. Y celebro ese día porque ella motorizó “ese hito histórico, clave en la lucha por la igualdad que todavía hoy, seguimos dando para lograr que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades para ejercer ciudadanía –sostiene su sobrina nieta--, debatir, realizar transformaciones, y ocupar puestos de poder y decisión”.

El Museo

Cuando se cumplían 50 años de la muerte de Eva Duarte, su sobrina nieta inauguró el Museo. El evento le devolvía al barrio de Palermo, la mirada de Evita, ese gesto atrevido y desconfiado que interpelaba a los poderosos pero que se convertía en piadoso y comprensivo ante los humildes.

La idea fue que “las personas pudieran conocer y comprender el poder de sus convicciones y su lucha por transformar la realidad --sostiene Álvarez Rodríguez--, esto también fue cambiando y hoy se presenta como fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes, en las nuevas luchas por la igualdad”. Los jóvenes se destacan entre el público que lo visita. Tal como convoca su figura por fuera del museo, buscando “transformar la realidad”.

La exposición permanente –en tiempos de visitas presenciales—permite un recorrido por los diferentes momentos de la vida de Evita. Hoy transmuta a la modalidad virtual y ofrece a través de @museoevita, para esta fecha, fotos, afiches, textos que fueron moldeando el mito. Y una serie de actividades en línea, entre las que se destacan los conversatorios sobre temas históricos vinculadas a Evita y al peronismo.

Para Álvarez Rodríguez, el premio de Tripadvisor es un símbolo de esta época sobre la figura de su tía abuela: “El hecho de que el Museo Evita reciba un premio por la elección de las y los visitantes del mundo, es una confirmación más del enorme valor histórico de Evita: una mujer sudamericana que rompió moldes, que logró conquistas históricas como el voto femenino, que inspiró a varias generaciones y que todavía hoy sigue simbolizando la lucha por la igualdad y justicia social”, explica.

El Museo, declarado en 2007 Monumento Histórico Nacional, funciona en lo que fue el Hogar de Tránsito No. 2 para madres solteras, de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que compró la vieja casona colonial en 1947. “Al estar donde funcionaba el hogar fundado para albergar mujeres con sus niñas y niños, mantiene mucho de hogareño, es un espacio que abraza y contiene a quienes lo recorren –cuenta Álvarez Rodríguez--, y uno puede sentir que acompaña a Evita, en ese recorrido través de su vida y de su obra, conoce y aprender sobre la lucha por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los humildes”.

Ley de paridad

“El camino hacia la igualdad es largo, y nos encontramos con obstáculos permanentemente, pero se trata de obstáculos que el legado de Evita nos inspira a atravesar –sostiene Cristina Álvarez Rodríguez--. La búsqueda de paridad en los diferentes ámbitos de participación es un buen ejemplo: todavía faltan mujeres en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en los medios de comunicación, en los sindicatos, en las cúpulas de las empresas. En el Congreso, es fundamental que se siga avanzando una correcta implementación de la Ley de Paridad que aprobamos en 2017, un avance trascendental respecto de la equidad en la distribución y el ejercicio del poder real de las mujeres en las instancias de decisión política”.

“Este año –continúa la diputada nacional por el Frente de Todos--, junto a diputadas y diputados de todos los bloques, presentamos un nuevo proyecto de ley para garantizar la representación paritaria de género en esta Cámara de Diputados, porque hubo interpretaciones variadas al momento de hacer reemplazos. La propuesta es añadir a la Ley de Paridad que conquistamos en 2017 un artículo temporario ‘bis’ para dejar en claro el espíritu con el que se la sancionó: hasta que la Cámara de Diputados logre la paridad, cada vez que haya que sustituir a un diputado, proponemos que ingrese la siguiente mujer que esté en la lista”.