Fernández: “Sarmiento nos hace recordar esa igualdad que no vivimos en el país”

Con referencias a Domingo Faustino Sarmiento, de quien se declaró admirador y recordó que el prócer igualó mediante el uso de guardapolvos, Alberto Fernández dijo en San Juan que “estoy convencido de que Argentina necesita revisar su proceso de desarrollo para no seguir viendo inequidades. Argentina no se comportó como federal, se construyó pensando en otra lógica, con un puerto, un centro rico y la periferia empobrecida”. El discurso del Presidente en el Centro Cívico tras la firma de importantes convenios con San Juan, se centró en las ideas de federalización e igualdad.

“La Argentina es una y en cada rincón hay argentinas y argentinos, los que deben provocarnos la necesidad de cambiar. Seguro el gobernador Uñac se preocupa por los que dejaron San Juan y eso pasa en otras provincias donde muchos argentinos que no encuentran alternativa en su lugar tratan de sobrevivir en grandes centros urbanos. Uno no debe estar tranquilo con eso, cada argentino debe tener oportunidad de vivir feliz en la provincia donde ha nacido y morirse después de haber vivido bien donde nació”.

También el Presidente hizo referencia a su visita a obras sanjuaninas. “Pude conocer el proceso de construcción del dique para regar el valle que tanta necesidad tiene, me impresiono mucho el proceso, cuando uno sobrevuela San Juan se da cuenta de la aridez que tiene y lo mucho que vale el agua. Y sobrevolando pude ver un enorme espacio de tierra con paneles solares. Y ahí supe que el 35% de la energía que produce san juan es renovable y eso habla bien de San Juan. Habla de desarrollar San Juan respetando el medio ambiente que es nuestra casa común”.

“No es un buen sistema para vivir en sociedad, las mejores sociedades son las que dan a todos las mismas oportunidades para desarrollarse. Debemos pelear todos los días contra esa desigualdad, esa que aqueja a todo el norte de Argentina. Ese país federal que pienso construir no es en contra de nadie sino a favor de todos, no para construir en soledad sino como decisión colectiva y que debemos entender como sociedad. No es posible pensar que vamos a crecer con la lógica que ha crecido antes porque no es buena forma”, resaltó.

“Veo con mucha alegría que seguimos pensando con los años del mismo modo, de darles a todos la oportunidad de crecer y desarrollarse. Toda plata que se invierta en eso es bueno. Más de 9.000 millones de pesos llegaron a San Juan por diferentes motivos, es lo que debíamos hacer, no discriminamos a nadie, siempre pensamos al país sin diferencias políticas y en cada provincia donde voy me encuentro un empresario como acá en Pocito, que dice que no cayó, que sigue funcionando y que tuvo record de ventas en agosto. Qué alegría que hayamos hecho eso”.

Además, enfatizó sobre la figura de Sarmiento que “pensaba en la preservación de puestos de trabajo por nosotros, es algo que entre todos hicimos, debemos celebrar. Y entender que tenemos muchos desafíos por delante, acá en la tierra de sarmiento, admiro a Sarmiento, ha sido un hombre impresionante en su época, con Alberdi se dieron cuenta que nada era más importante para el desarrollo que el conocimiento humano, en un gesto inigualable de igualdad, resolvió que todos los que estudien en la escuela pública calcen un guardapolvo blanco para que las diferencias desaparezcan”.