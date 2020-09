Agua Negra y la Ley de Glaciares, los temas bien sanjuaninos de los que habló Alberto 

Tras los discursos, Alberto Fernández dialogó con periodistas sanjuaninos y recorrió algunos de los temas más importantes para San Juan, como el Túnel de Agua Negra y la Ley de Glaciares. Pero además, adelantó anunciós nacionales en la provincia, como medidas impositivas, la posibilidad de un fondo de recursos para las provincias y hasta ampliación de la conectividad en todo el país. Mirá los ejes que tocó en la conferencia:

El Túnel de Agua Negra

Alberto Fernández reveló en su conferencia que estuvo recientemente en comunicación con el presidente de del nuevo presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, y que uno de los temas que habló fue de la obra que conectará San Juan con Chile. Se trata de la nueva autoridad, discutida por algunso sectores, de la entidad de crédito que hace algunos años ya había aceptado financiar la obra sanjuanina.

"Nos interesa la Región de Cuyo y por lo tanto el proyecto de Agua Negra es importantísimo. El problema no es la financiación, porque la plata está, sino que Chile no se pone de acuerdo con Argentina por el lugar por donde debería pasar Agua Negra", explicó.

Fernández dijo que "lo que interesa no es solo abrir este paso, sino abrir muchos pasos, porque no es lo mismo cruzar por la cordillera y salir a cualquier puerto de Chie que tener que recorrer toda la argentina en trenes si tienen suerte o en camiones, lo que aumenta mucho los costos, para sacar los productos al Pacífico".

Remarcó las dificultades que representa para las provincias del Oeste como San Juan, Catamarca, La Rioja o Mendoza tener que cruzar el país e insistió en que el "gran desafío es abrir muchos pasos y, por supuesto, incluido el de Agua Negra".

Ley de Glaciares

Consultado por la prensa sobre definiciones sobre la Ley de Glaciares, Fernández dijo que es "francamente un tema delicado" y que están analizándolo junto con el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié. "No es un tema simple, porque ha intervenido la Corte Suprema de Justicia y ha hablado al respecto.

"La ley tiene alguna suerte de laguna que no precisa cuál es el alcance del concepto de Glaciar", opinó. Además dijo que es consciente de que para los sanjuaninos "es un tema importante por la minería" y que es uno de los ejes que más trabajan con Medio Ambiente.

Coparticipación

La ley que divide los fondos entre las provincias se convirtió en uno de los temas picantes de la semana a nivel nacional y Fernández habló al respecto en la provincia. Además de defender nuevamente la necesidad de rediscutir esta norma, dijo que en los próximos días podría haber un anuncio al respecto de "buscar algún mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos financieros de las provincias de todo el país".

Entre las definiciones políticas que dejó al respecto, Fernández comparó la coparticipación con "una frazada corta que no alcanza a tapar a todos" y por eso, aseguró no es una tarea simple lograr los objetivos federales que tienen. "La solución no es que se reasigne fondos nacionales, cada vez que el Estado Nacional lo hace se queda sin recursos y tiene compromisos asumidos".

Economías Regionales, obras y conectividad

Alberto Fernández también dejó definiciones sobre la importancia de las economías regionales para la economía nacional y dijo que tomará medidas al respecto. "Yo no soy de los que creen que una buena cosecha de soja o Vaca Muerta van a salvar al país" explicó a la hora de hablar al presupuesto y aseguró que esto lo tendrán en cuenta para elaborar el presupuesto nacional.

También adelantó que habrá novedades con respecto a la conectividad este miércoles, cuando anunciarán inversiones "que también van a llegar a San Juan". El ministro Kulfas, al ser consultado por una nueva promoción industrial, dijo que lo que buscarán son nuevas herramientas "de financiamiento o subsidio de tasas, para generar un esquema de más competitividad". Katopodis, el ministro de Transporte, aseguró que la Ruta 40 Norte se encuentra avanzada y con total financiación.