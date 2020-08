Uñac pidió fondos para el Penal de Ullum y Fernández respondió: "lo vamos a hacer"

Alberto Fernández anunció obras este jueves para cinco provincias, entre ellas San Juan. En una comunicación online, Sergio Uñac le habló al presidente y no sólo puso el foco en las obras viales, también hizo un pedido especial para que haya financiación nacional para construir el nuevo servicio penitenciario entre San Juan y Nación.

Durante la transmisión, en la cual el sanjuanino le mostró a Fernández el avance de la Ruta 40 Norte, en el tramo de Chimbas, le pidió al presidente que haya colaboración con la construcción del nuevo Servicio Penitenciario que se construirá en el camino a Matagusanos, en Ullum. Las obras ya están licitadas y quedaron a la firma del contrato antes de que se desatara la crisis financiera por la pandemia. Las iba a encarar San Juan con fondos propios ya que en la gestión de Mauricio Macri no tuvieron eco con las gestiones. Ahora el panorama es más auspicioso porque se consiguió el sí nacional tan esperado, que permitirá destrabar la obra.

"Me hablaba de la necesidad de que juntos encaremos la construcción de otro penal (...) Y hay que hacerlo, porque como decía Sergio, yo soy un hombre del derecho, quiero que las leyes se respeten y también se respetan cuando el que infringe la ley paga las consecuencias. Por eso tenemos que tener cárceles dignas que no se conviertan en un tormento para el que esté allí sino que sirvan para ayudarlo a encarar un futuro distinto el día que recupere su libertad", dijo Fernández. "Me parece que hay que trabajar en eso, en San Juan, en Buenos Aires, en todo el país. Y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo juntos", enfatizó.

¿Cuánto cuesta hacer el Penal? La megaobra fue cotizada en 1.670 millones de pesos hace más de dos años. Días atrás el gobernador calculó que hacer esta cárcel costaría ahora unos 4.000 millones de pesos.

Antes de la comunicación, el mandatario sanjuanino aseguró que están a la espera de volver a poner en marcha obras viales y sobre todo "una emblemática que va a tener una inversión de 4.000 millones de pesos y va a tomar de forma directa entre 600 y 700 trabajadores".