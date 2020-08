Cabello le puso los puntos sobre las íes a Villa

El pasado martes, el secretario general de la UPCN, José 'Pepe' Villa, pasó por el programa Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan) y criticó el accionar de la CGT provincial. "Yo a (el secretario general de la CGT local Eduardo) Cabello lo respeto como persona, es buen tipo pero me parece que la CGT debe tener otra dinámica", dijo el dirigente gremial sobre quien conduce la Confederación General del Trabajo.

Respecto a este tema, este martes le tocó el turno a Cabello de responder. El líder cegetista indicó, en una entrevista en el mismo canal televisivo, que "yo no sé si se fue Pacheco de UPCN, yo lo escuché a Villa el otro día. Nosotros tomamos una política de lo que nosotros no podíamos manejar o hacer, nosotros no nos íbamos a involucrar. Pepe Villa es un gran dirigente, Pacheco está trabajando, estuvimos en el Acuerdo San Juan. UPCN siempre va a estar dentro de la CGT", señaló.

Luego se preguntó a sí mismo quien está de acuerdo con el 100% de todo y dijo que nadie. "A mí no me gusta que critiquen como dice Villa. Creo que hay que agradecer que podemos cobrar, en otros sectores están peores. No soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. Yo trabajare en lo que pueda, yo no estoy para discutir", agregó.