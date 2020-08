Bomba: ¿Macri podría ser candidato a senador por Córdoba?

La delicada situación judicial por las causas de corrupción en las que se investiga a el ex presidente Mauricio Macri ya es un asunto de preocupación tanto en Cambiemos como en los periodistas afines al gobierno anterior. El frente judicial complica el futuro político del ex mandatario y el de varios de sus ex funcionarios, muchos de ellos ya procesados en causas de corrupción. Así, los medios afines al macrismo salieron a defender a capa y espada a Mauricio Macri para ubicarlo como posible candidato en las elecciones 2021.

El diario La Nación salió a instalar la teoría de que Macri podría postularse a senador por la provincia de Córdoba. El periodista Luis Novaresio también reprodujo la insólita idea en su sitio web personal. El conductor de Intratables publicó una nota titulada "¿Macri senador por Córdoba?" donde analiza la posible teoría del futuro electoral del ex presidente.

"Nadie sabe si el rumor tiene como sustento los 26 viajes que hizo a la provincia mediterránea durante su mandato, que haya sido su principal bastión electoral fuera de la Ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo o la necesidad de sus rivales de "mudarlo" lejos. Varios de los principales referentes de Juntos por el Cambio lo imaginan de candidato en... Córdoba, donde en 2021 se renuevan tres bancas en el Senado", indica la nota de La Nación firmada por el periodista Jaime Rosemberg. Según la teoría, Macri podría ser candidato en las elecciones 2021 aunque no tenga domicilio en Córdoba. Y agrega una línea de un funcionario de Cambiemos: "Si saca 60 puntos, ¿cómo lo parás para 2023?".

Sin embargo, Macri tendría un problema: nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, y su domicilio actual es en la ciudad de Buenos Aires. "Pero el Grupo Socma tenía domicilio allá, y, además, ¿cuándo el documento fue impedimento para ser candidato?", le dijo al medio una fuente cercana al ex mandatario hoy de vacaciones.

Según el análisis, la decisión de Macri de ser candidato en las elecciones 2021 "ordenará el resto de las candidaturas" de los otros referentes de Cambiemos. El futuro político de María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires, las posibles postulaciones de Patricia Bullirch, Graciela Ocaña y Fernán Quirós en la Capital Federal o las de Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Miguel Ángel Pichetto en Río Negro, según las teorías de los medios macristas, están atadas a la decisión de Macri.