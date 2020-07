La Pampa también embistió contra San Juan por los diques: el avance de las dos causas y una estrategia salvadora

Una obra que para los mendocinos es “la más importante en años” inició una ola cuya expansión política y judicial aún no llega a dimensionarse. Se trata del freno de mano a la licitación y construcción del dique Portezuelo del Viento, un embalse que Mendoza planea construir para aprovechar más el caudal del río Atuel. Ante el inminente llamado a licitación, La Pampa reclamó tanto en el ámbito judicial como ante los funcionarios nacionales la paralización del proceso licitatorio del dique. Según argumentan los pampeanos las obras sobre el Atuel y sobre el Río San Juan afectan el caudal de agua que les llega. La Pampa inició dos reclamos formales contra San Juan y ambos llegaron a la Justicia. Incluso sigue en carpeta la resolución del pedido de freno de la construcción del dique El Tambolar, situación sobre la cual la Corte Suprema aún no se expide.

En el 2016 La Pampa pidió ante Nación que se arme un comité interprovincial para discutir cómo se manejan los ríos en la Cuenca del Desaguadero. San Juan era una de las provincias que debía ser parte, de acuerdo a lo planteado por aquella provincia. La Pampa ya había realizado pedidos para que no se construya el dique de Ullum, Cuesta del Viento, Caracoles y Punta Negra, todos sin éxito. El comunicado a Nación lo envió el ex gobernador Carlos Verna, dicha presentación se convirtió en el 2017 en una demanda a las provincias. Dicha demanda quedó en la nada según confirmaron desde la Fiscalía de Estado local.

La estrategia sanjuanina fue no integrar ningún comité que le deje abierta una puerta al debate interprovincial de los recursos naturales locales. San Juan argumentó que el Desaguadero no es ninguna cuenca, por ende era improcedente el pedido pampeano.

Justamente el armado del comité interjurisdiccional del Río Colorado, del que forma parte Mendoza y La Pampa junto a Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, fue lo que posibilitó que ahora el gobierno mendocino tenga que hacer un nuevo informe de impacto ambiental para ver si siguen con la obra Portezuelo del Viento. La posibilidad de que el proyecto quede trunco llevó al ex gobernador de la vecina provincia, Alfredo Cornejo, a decir públicamente que no le parecía descabellado que Mendoza sea un territorio independiente.

En el 2018 Verna volvió a la carga. En esta oportunidad para pedir la paralización de la obra del dique Tambolar. Cuando el proyecto se había licitado pidieron la suspensión de la obra. La medida cautelar presentada por La Pampa se convirtió en una demanda que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún sin resolución.

La Fiscalía de Estado Provincial armó un equipo abocado a esta demanda. Está integrada por especialistas y abogados capacitados en temas ambientales. Con la feria que aún rige a nivel nacional no hubo definiciones en la Justicia sobre el planteo pampeano. San Juan tiene a su favor que la obra ya está en pleno proceso de construcción.

El presidente Alberto Fernández habló sobre el tema Portezuelo del Viento. El primer mandatario nacional dijo que se trataba de un tema que debía ser resuelto entre todas las provincias que comparten la cuenca del río Colorado. "Es un problema que debemos resolver entre todos, y no es de una provincia, es de cinco, y debe resolver el problema de todos (...) No hablo en contra de nadie, pero quien esté río arriba no le da derechos a disponer como plazca", remarcó.