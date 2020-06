Por no defender a los usuarios, desde San Juan piden la remoción del titular del ENARGAS

Facturaciones estimadas, clientes sin respuesta que intentaron asentar reclamos por abultadas facturas sin justificación aparente y falta de gestiones para que ECOGAS invierta en redes de gas en San Juan. Estos son los tres motivos más importantes por los cuales el diputado nacional Walberto Allende pidió en Nación y al gerente regional de ENARGAS que remuevan al delegado local, Robert Favio Serú. El hombre encargado de defender los intereses de los consumidores fue nombrado por el macrismo al frente del ente. Previo a ejercer este cargo, fue jefe técnico de ECOGAS, la empresa que ahora debe controlar.

Allende dijo que ya hizo las presentaciones correspondientes ante el organismo central de ENARGAS y en la regional cuyana. Sobre los por qué de los pedidos de remoción, el legislador dijo: "Los reclamos de los usuarios no fueron escuchados, no acompañó con sus actitudes los procesos que venía iniciando la provincia". El diputado denunció en reiteradas ocasiones a ECOGAS por las facturaciones que les llegaban a los sanjuaninos basadas en consumos estimados como así también reclamó por los cortes del servicio sin previo aviso.

Serú trabajó durante 17 años en la empresa que monopoliza el servicio de gas natural en Cuyo. Llegó a ser el jefe técnico de ECOGAS según consta en un informe del VERAZ. El 31 de octubre del 2007 renunció a la empresa y a los dos años pasó a formar parte del ENARGAS, delegación encargada de proteger los derechos de los consumidores de gas natural. En el 2017, cuando se jubiló Luis Antonio Di Chiacchio -quien estaba al frente del ENARGAS San Juan- el gobierno del ex presidente Mauricio Macri nombró a Serú como cabecilla.

En el 2007 el ENARGAS abrió la delegación que funciona en San Juan. Previo a la apertura, los sanjuaninos que querían reclamar por un problema con el servicio tenían que ir hasta Mendoza. Di Chiacchio fue nombrado al frente de la delegación, donde permaneció 10 años hasta que se jubiló. Serú se manejó siempre como un pez en el agua en esta especie de EPRE del gas hasta que finalmente fue nombrado al frente del organismo.

No hay normativa que prohíba a miembros de empresas del mismo rubro que se va a controlar que ocupen cargos pero la situación es al menos incómoda. Según un informe del Observatorio de las Elites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales -de la Universidad Nacional de San Martín- en el Ministerio de Energía de la Nación de la era Macri la mitad de los funcionarios fueron ejecutivos de primera línea en empresas vinculadas con la actividad que esa cartera debería regular. Esta situación se replicó en San Juan con el puesto de Serú.

Dos escándalos y sin respuestas de ENARGAS

-Facturación estimada: en julio del 2018 Allende denunció a ECOGAS porque en vez de considerar el consumo real de gas, facturó un “estimado”, una cifra que siempre alza el precio. Así, muchos sin percatarse se encuentraron con un aumento muy considerable en las facturas. El 80% de los sanjuaninos se vio afectado por la "avivada". Se le pidió apoyo al ENARGAS pero no hubo respuestas.

-Inversión cero: durante cuatro años la empresa ECOGAS no realizó ninguna inversión en San Juan. Durante el 2017 ECOGAS ganó 617 millones de pesos por brindar el servicio de gas natural en San Juan y Mendoza. Desde la Secretaría de Energía de la Nación habilitaron que no se realicen obras en ambas provincias cuyanas a pesar de las cifras millonarias que ganaron con los tarifazos. Incluso, los directivos de la compañía se reunieron con el gobernador Sergio Uñac para informarle que no tenían pensando invertir un peso en San Juan.