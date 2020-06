Evaluarán en San Juan cómo resulta la educación en casa

En una extensa charla con Tiempo de San Juan, el ministro de Educación Felipe De los Ríos analizó lo que se viene en la provincia. Habló del retorno a las aulas pero también de la inédita situación de educarse en los hogares, que evaluarán a partir de encuestas para conocer cómo resultó el sistema. Y adelantó que harán nivelaciones una vez recuperada la presencialidad, dado que esperan situaciones de desigualdad de contenidos incorporados entre los alumnos.

El funcionario uñaquista contó que se harán varias encuestas sobre cómo ha resultado la educación en las casas que se aplicarán en San Juan, unas nacionales y otras provinciales.

A nivel provincial se hará una encuesta para saber si las guías y los videos junto a toda la interacción propuesta desde el Ministerio de Educación local sirvieron para generar un aprendizaje real en los chicos, y determinar cuáles fueron los inconvenientes de interpretación de las consignas.

También provincialmente evaluarán la realidad socio-afectiva del chico dentro de la casa ya que ha habido situaciones complejas como que los padres dejaron de trabajar y estuvieron las 24 horas en sus hogares, cambiando las organizaciones familiares y relaciones. Se encuestará a padres –será voluntario- y chicos con anuencia de sus papás.

Este relevamiento provincial tiene un objetivo fundamental para el momento del regreso al aula, cuando se verán las diferencias entre lo que aprendieron los chicos con la educación virtual. Según dijo el ministro, con esos datos podrán ver hasta dónde es necesario ayudar a cada chico por medio de los gabinetes de 120 profesionales del Ministerio, para restablecer relaciones que puedan haberse resentido por la pandemia.

Por otro lado, existe un sondeo nacional que releva qué cantidad de chicos pudieron acceder a las tecnologías de la información y comunicación y con qué soportes, con la meta de aportar a la toma de decisiones bajo el concepto que debe haber igualdad de oportunidades de conectividad en Argentina. La otra encuesta indaga sobre si se recibieron las guías en la provincia, si se pudieron resolver y otros aspectos pedagógicos, cuyos datos servirán de base para la evaluación formativa.

Para De los Ríos, sin duda se verán diferencias entre los alumnos sanjuaninos al volver la presencialidad: “En la Argentina hay una simetría y una desigualdad muy compleja y esto lo ha profundizado”.

Sin castigos

¿Qué pasará con los alumnos que no hayan podido completar las guías o que hayan hecho muy poco? El ministro aseguró que habrá un abordaje en el aula caso por caso para que alcancen y recuperen contenidos.

“La educación suma, nunca resta. La educación no castiga ni sanciona, sino premia”, respondió el ministro sobre si habrá alguna sanción para quienes no hayan completado las guías.

Sobre si los alumnos sanjuaninos podrán recuperar hasta fin de año el tiempo perdido en clase presencial, analizó que “está demostrado, no sólo en San Juan que hemos tenido terremotos, que cuando el sistema se siente dificultado por las cuestiones de la naturaleza, nos demuestra la experiencia que el pasaje de un año al otro se puede resolver fácilmente, el más complejo es el de un nivel a otro, porque el estadío próximo requiere de necesidades y capacidades para continuar con un aprendizaje más elevado. Por eso comenzamos allí”.

El ministro dijo que de ninguna manera prevén hacer repetir el año a los chicos, “cuando viene un terremoto los seres humanos no somos los culpables. Deben buscarse soluciones y no generar más problemas”, respondió.

¿Cuándo se recupera el tiempo perdido?

-Hasta el 26 de junio se mantendrá el envío de guías, de las cuales hay 66 mil ya difundidas, y luego viene el receso escolar, sin producción pedagógica, en la fecha que estaba fijada antes de la pandemia, desde el 13 de julio al 27 de julio. Entonces se sigue hablando de agosto para volver a la presencialidad.

-Volverán las clases de modo escalonado teniendo en cuenta primero los chicos que cruzan de un nivel a otro, y de modo asincrónico y sincrónico. La primera modalidad es cuando se divide en grupos los cursos numerosos y la segunda refiere a cuando un curso numeroso de alumnos se divide entre distintos docentes de la misma escuela. Ambos sistemas procuran el distanciamiento social y no hay uno solo definido.

-El 47% de los chicos argentinos tienen dificultad con la conectividad, por lo que se espera una variante en estos casos. Se va a hacer una puesta en común sobre esta situación, teniendo en cuenta indicadores de nuevas habilidades sociales que han puesto en énfasis los chicos ante las guías, comunicaciones por Whatsapp y videos.

-La extensión del ciclo lectivo es una decisión nacional y será debatida en el Consejo Federal que agrupa a las provincias. Desde San Juan la posición es que no se puede extender el ciclo presencial con altas temperaturas en pleno verano de enero. “Para aprender se necesita un clima social, la temperatura y el humor social. Con 44 grados no tenemos un buen clima, queremos estar en otro lugar y no en la escuela”. Concluyó: “no hay una solución única para todas las provincias”.