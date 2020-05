En Buenos Aires vuelven los paseos familiares y el comercio desde el lunes

Más que salidas recreativas, el principio de acuerdo entre Alberto, Larreta y Kicillof apunta al concepto de "paseo familiar". Es decir, no se podrá concurrir a plazas ni a parques, tampoco se permitirán juegos colectivos de niños, pero estarán habilitadas las salidas de padres con sus hijos. A eso se sumará una apertura amplia de comercios, con excepción de algunos rubros que seguirán cerrados como venta de indumentaria y servicios personales -peluquería, masajes, spa-. El dilema en Nación, Ciudad y provincia es como implementar los dos planos de la apertura, el económico y el recreativo. La intención es que no se crucen para evitar que el día destinado a los paseos, la población se vuelque en masa a los comercios y no se cumpla con ninguno de los dos permisos. En Olivos, el Presidente y su mesa chica buscaban el formato más conveniente con una idea que podría ser habilitar comercios los días de semana y las salidas recreativas los sábados y domingo.

Horacio Rodríguez Larreta, en Ciudad, y Axel Kicillof, en Provincia, son los que más dudas tienen. Más que en Olivos. La apertura ya opera en algunos municipios bonaerenses del interior pero el temor es el conurbano donde en los barrios de emergencia temen que se replique la crisis sanitaria que estalló en villas porteñas como la 31 de Retiro con 237 confirmados y las 1-11-14 del Bajo Flores con 100 positivos de Covid-19. El jefe de gobierno porteño está a favor de una apertura pero más económica que recreativa. “La única flexibilización que me interesa es la que genere riqueza para la Ciudad y active la economía. Los paseos pueden esperar”, repite ante sus funcionarios. Su postura coincide con la de Kicillof y quedó expuesta en el último anuncio presidencial de extensión de cuarentena cuando Alberto anunció desde Olivos el permiso de salidas de una hora a 500 metros del lugar de residencia, una propuesta que fue rechazada por el gobierno porteño y también por el bonaerense.

Entre los rubros de actividades que Nación, Ciudad y Provincia habrían acordado están:

Comercios con la excepción de vestimenta y servicios personales.

Construcción privada sólo para tareas de demolición y para realización de pozos de obra.

Mudanzas.

El Gobierno nacional había fijado como meta alcanzar un ritmo de duplicación de contagios de coronavirus cada 25 días para habilitar la reapertura paulatina de las actividades económicas, objetivo que se podría alcanzar el próximo 10 de mayo. Luego del ritual de consultas con el comité de expertos epidemiológicos, la reunión con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la videoconferencia con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en las próximas horas se realizará el encuentro virtual con la liga de mandatarios provinciales. Ayer en Olivos, el Comité de expertos destacó el éxito de la cuarentena. “Ganamos tiempo y preparamos al sistema sanitario”, fue la conclusión que expusieron ante el Presidente. Por eso el gobierno nacional haría una apuesta de riesgo a favor de que la sociedad ganó en conciencia y educación, y sobre cómo manejarse durante la pandemia. Los expertos le recomendaron además continuar sin actividades masivas, con el transporte público con capacidad limitada.

En provincia de Buenos Aires, el comité especializado en epidemiología, infectología, cuidados críticos y salud pública también se reunió con Kicillof. Participaron el ministro de Salud, Daniel Gollán, el viceministro, Nicolás Kreplak; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Carlos Naón; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; la vicegobernadora, Verónica Magario; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín.

De cara al anuncio del Presidente, que se realizaría mañana, el Gobierno nacional ya habilitó que se hagan nuevas actividades en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y en toda la provincia de Salta. Para las nuevas actividades permitidas el Boletín Oficial aclara que "se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus".

Las autorizaciones para las nuevas actividades las negociaron gobernadores e intendentes con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, quienes firmaron la disposición publicada este jueves en el Boletín Oficial. Por ejemplo, el Gobierno nacional habilitó a que en la ciudad de Mendoza puedan trabajar "Profesiones Liberales (Abogados, Contadores Públicos, Corredores Inmobiliarios, etc.) y peluquerías.

Fuente: Ámbito