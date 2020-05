Uñac recibió a la nueva directora de Migraciones en la provincia

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, recibió este miércoles en Casa de Gobierno a la nueva delegada en San Juan de la Dirección Nacional de Migraciones, Elena Peletier, quien asumió su cargo en la jornada de hoy.

Tras el encuentro protocolar, Peletier brindó detalles de la reunión: “Hoy me he hecho cargo de la Dirección Nacional de Migraciones a nivel local y he visitado las instalaciones de la repartición. Luego, el gobernador Sergio Uñac muy gentilmente nos recibió; hemos hablado de las proyecciones y de las expectativas que tiene el Gobierno de la Provincia y de las expectativas personales de acuerdo a las instrucciones que he recibido de parte de la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano”.

La funcionaria señaló que “el gobernador Uñac nos ha manifestado todo su apoyo; estamos muy contentos por eso. Mañana voy a transmitirles a las autoridades nacionales el resultado de esta reunión”, y añadió que se está interiorizando sobre el funcionamiento de la repartición, así como con los ingresos y egresos y la conformación del personal.

Peletier se desempeñó recientemente como secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan, organismo provincial que tiene a su cargo, entre otras tareas, el manejo del Paso Internacional por Agua Negra, lo que le ha otorgado a la funcionaria una amplia experiencia en el tema migraciones. Al respecto, la flamante directora, adelantó que “el paso continuará cerrado hasta próximo aviso. Si bien en esta época del año permanece siempre cerrado y debería reabrir en noviembre, esa decisión dependerá de la situación sanitaria y de las acciones que se tomen tanto a nivel nacional como provincial”, cerró.

Fuente: SI San Juan