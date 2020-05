Uñac y un mensaje de concientización por el Día Internacional de la Lucha Contra el Bullying

View this post on Instagram

#Repost @sisanjuanok En el Du00eda Internacional de la Lucha Contra el Bullying, una problemu00e1tica que afecta especialmente a nuestras niu00f1as, niu00f1os y adolescentes, los invito a involucrarse tomando conciencia y poniendo a disposiciu00f3n todos los esfuerzos para el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de nuestras futuras generaciones. Tenemos el deber de, entre todas y todos, promover el respeto, la empatu00eda y la tolerancia.