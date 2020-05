Repartieron 74.000 módulos alimentarios en San Juan: ¿habrá tercera entrega?

El Gobierno de San Juan terminó exitosamente la distribución de 74.000 módulos alimentarios, una ayuda extraordinaria que se hizo en dos ediciones, la primera de alrededor de 32.000 hecha a principios de abril y la segunda de 42.000, cumplida la semana pasada. La medida se dio en el marco de emergencia por la pandemia, dirigido a los que no tienen ninguna otra ayuda del Estado.

Consultado el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, sobre la continuidad de este programa, dijo que “no está prevista una tercera entrega”.

Aseguró que "con lo que vamos a continuar hasta ahora es con la tarjeta social. Seguimos con asistencia de 70 mil módulos por mes con municipios y mientras no haya clases seguimos con 37.000 entregas a los chicos de comedores”. Además, el ministro argumentó que “pocas provincias tienen esta política alimentaria”. Y puso como ejemplo el módulo de celiacos que desde diciembre no llegaba de Nación, ahora fue retomado financiado por la provincia y se ha logrado el compromiso con autoridades nacionales para que siga el próximo mes.

Los módulos alimentarios consisten en una bolsa con 11 productos alimenticios más un kit de elementos de limpieza, distribuidos casa por casa, previa inscripción digital. Para la primera entrega se ocuparon 800 taxis y remises para poder ayudar a este sector del transporte, y en la segunda, se sumaron 100 vehículos ya que se contrató también a combis de transporte escolar.

En la primera edición se invirtieron alrededor de 45 millones de pesos y en la última se destinaron unos 58 millones, según la información oficial. Es decir, más de 100 millones de pesos, provenientes de arcas provinciales.

Para recibir el plan los interesados tuvieron que inscribirse las dos veces y la segunda sumó unos 10.000 beneficiarios, gracias a que se amplió el padrón a otros sanjuaninos, como los que reciben pensiones de la Legislatura y también se anotaron personas que antes desconocían del plan.

El Módulo Alimentario de Emergencia iba destinado a personas que no tuvieran ningún otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Progresar, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.), a trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social.