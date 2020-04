Alivio: Axel Kicillof dio negativo en el test de coronavirus

El resultado del test por coronavirus que se realizó Axel Kicillof y quedó descartado que el gobernador bonaerense estuviera contagiado con la enfermedad luego de haber visitado un hospital en donde hay entre 20 y 30 infectados.

“El test realizado al Gobernador Axel Kicillof arrojó resultado negativo. El cuerpo médico que asesora al mandatario le comunicó la novedad. De esta manera, el Gobernador continuará normalmente con la agenda de actividades previstas para los próximos días.”, informaron desde la gobernación en un comunicado.

Debido a esta situación, el ex ministro de Economía no asistió a la reunión que mantuvo Alberto Fernández con gobernadores previo a la presentación de la oferta a los bonistas privados.

El hisopado al funcionario se decidió luego de que trascendiera que podría haberse contiagado en una visita a un hospital de San Martín. Sin embargo, habían aclarado: "Si bien el gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonarerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema”.

Esta mañana, el mandatario confirmó que no iba a participar del encuentro entre Fernández y los gobernadores: “Lo vengo hablando con los médicos, me recomiendan el hisopado, por eso me lo voy a hacer inmediatamente y voy a comunicar el resultado”.

“Yo me siento bien, perfectamente bien, no tengo ninguno de los síntomas”, agregó Kicillof en declaraciones radiales, a pesar de que es de público conocimiento que una persona infectada con el virus no necesariamente presenta síntomas.

Esta mañana, el doctor Orlando Restivo, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) y delegado del Hospital Belgrano de San Martín, confirmó que en ese establecimiento podrían ser entre 20 y 30 los contagiados por el coronavirus COVID-19.

“Estamos tremendamente preocupados. Nosotros tenemos al día de hoy 13 casos confirmados de personal del Hospital Belgrano con coronavirus y otros diez sospechosos, que esperamos los resultados”, afirmó el doctor Restivo. “Pero el problema es que hay entre 20 y 30 médicos aislados preventivamente, por lo que es altamente probable que sean más los contagiados”, agregó el delegado gremial en una entrevista con el programa “El Exprimidor”, que conduce Ari Paluch por AM 550.

Restivo denunció que hace 20 días le reclamaron a la provincia de Buenos Aires testeos masivos para el personal de la salud pero les respondieron que “no correspondía” a ese momento. “Esto era evitable; nosotros, los representantes gremiales, hace 20 días planteamos que era necesario el uso generalizado de barbijos y los testeos al personal de la salud y se nos contestó que no estábamos en la fase epidemiológica adecuada”, sentenció Restivo. “Como dice el refrán: ‘cocodrilo que se duerme es cartera’, y acá se durmieron y por pedir y reclamar nos excluyeron de los encuentros sanitarios”, completó.

El médico contó que si bien no tuvo contacto estrecho con los contagiados con coronavirus, tuvo contacto con ellos pero no le hicieron el hisopado. “Según los protocolos de la provincia de Buenos Aires yo no tendría que ser testeado. Yo tuve contacto con algunas de las personas que tienen coronavirus, contactos moderados, pero no me siento inmune a ninguna cuestión”, subrayó.

“Los testeos al personal médico se hacen cuando se empieza con la sintomalogía, pero el día que yo empiezo con los síntomas ya contagié a diez personas”, añadió Restivo.

Según le confirmaron a la agencia NA fuentes hospitalarias bonaerenses, al día de hoy no alcanzan los insumos para el personal de la salud y se cuentan por decenas la cantidad de médicos contagiados con coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Desde los gremios bonaersenses alertaron de que en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires van a faltar médicos debido a los contagios y a los aislamientos obligados.