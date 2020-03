El Congreso del PJ Nacional terminó con un fuerte llamado a la unidad

El Partido Justicialista (PJ) nacional abogó hoy en su congreso partidario por lograr "una lista de unidad" que contenga a todos los sectores peronistas con miras a la elección de autoridades del 3 de mayo y ratificó su apoyo al gobierno de Alberto Fernández con un documento en el que avaló la renegociación de la deuda externa y le dijo "nunca más a un endeudamiento que hipoteque el futuro" del pueblo.



Luego de más una hora y media de sesionar en el primer congreso partidario del año, en el microestadio del club Ferro, el PJ no solo cumplió con un paso legal al conformar la Junta Electoral que será el órgano rector del proceso eleccionario, sino que dio su respaldo a la gestión del presidente Alberto Fernández, quien no participó del encuentro pero fue aplaudido de pie por los congresales cuando se proyectó un video al iniciar el encuentro.



“El Partido Justicialista comparte la postura del presidente de todos, Alberto Fernández, cuando afirma que los recursos para pagar la deuda no serán producto del hambre y la destrucción de los sueños de las familias argentinas”, señaló el texto aprobado por unanimidad de los presentes, entre los que se destacaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



“Colaboraremos con la construcción de un 'Nunca Más' a los ciclos de endeudamiento, a las malas decisiones que se tomaron de espaldas al pueblo y que dejaron tierra arrasada, comprometiendo el bienestar de las futuras generaciones”, dijo el presidente del PJ, el diputado José Luis Gioja, quien fue el encargado de leer el documento al final de la sesión.



Al respecto, el senador Jorge Taiana manifestó que “en este congreso ratificamos el apoyo del PJ al gobierno de Alberto y Cristina y le decimos 'Nunca Más' a un endeudamiento que hipoteque el futuro de nuestro pueblo”.



Además del documento, el congreso aprobó la conformación de la junta que quedó integrada por dirigentes de diferentes espacios: Armando Cabrera; Marina Moretti; Bernardo Herrera; María Eugenia Martini; Juan Zabaleta; Silvina Frana; Celso Jaque; María Eugenia Catalfarmo; Máximo Rodríguez; Hilda Aguirre de Soria; Lucía Portos; Kelly Olmos; Carlos Ríos; Blanca Olsuna; y Ricardo Desimone.



Luego fue el turno de los discursos de Gioja; el presidente del congreso del PJ, Gildo Insfrán; el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray; y el secretario general de la UOM y vicepresidente partidario Antonio Caló, que coincidieron en la importancia de la unidad para “consolidar el Frente de Todos y dar apoyo al Gobierno”.



Al iniciar el encuentro, Gioja planteó que "la lista única es lo mejor que nos puede pasar" porque “se viene una reanudación de autoridades con una fuerte unidad justicialista para al Gobierno desde el Frente de Todos”.



A su turno, el gobernador formoseño Gildo Insfran resaltó su satisfacción porque volvieron los congresales de Córdoba y Salta y consideró que “este hecho de unidad con la presencias de todas las provincias tiene que ser el pilar fundamental de apoyo al Gobierno”.



La jornada contó con la presencia de los congresales del PJ de Córdoba y de Salta, cuyos líderes son el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, cuyos representantes regresan a un congreso del partido después de muchos años.



En tanto, Gray recordó que “hace un año nos juntamos en este mismo lugar más de 600 congresales y hoy volvemos como gobierno porque logramos unir a todo el campo nacional y popular”, y expresó que “vamos a trabajar en una lista de unidad para que todos los sectores del peronismo estén representados en esa gran mesa de conducción”.