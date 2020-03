Un ex funcionario de Bloch se suma a la pelea por el decanato de Exactas

En mayo se presentan las listas de candidatos para las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan. En la facultad de Ciencias Exactas se suma un docente a la pelea por el decanato. Se trata del ingeniero Américo Sirvente, quien fuera funcionario durante el primer gobierno de Rodolfo Bloch al frente de la unidad académica.

Sirvente fue vicedecano en 1988, acompañó en la fórmula a Carlos Treo, un geólogo que supo estar al frente de Exactas. En la primera gestión de Bloch, salió tercero en las elecciones y apoyó con sus votos al actual decano en la segunda vuelta. Tras ese gesto, fue nombrado secretario de Extensión, cargo que ejerció durante tres años.

Sirvente aún no define si apoyará a un candidato a rector, pero no le cierra las puertas a ninguno. Con quien ya charló fue con la candidata a rectora y decana de Filosofía, Rosa Garbarino. Lo que aún está buscando Sirvente es compañero de fórmula, dice que hay varias personas en vista pero todavía no se define.

Bloch anunció recientemente que se bajaba de la candidatura a rector, que apoyará a Mónica Coca. Al mismo tiempo, anunció que irá por la reelección en el decanato.