El contrapunto con el cortista, un tema que no le merece ningún comentario a Quattropani

La ruptura entre el ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis y el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani quedó en evidencia esta semana, en la inauguración del Centro de Abordaje a la Víctima de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) donde no se dieron ni la hora y vino bien el distanciamiento social de protocolo. No obstante, el jefe de fiscales de la provincia parece querer bajarle el tono a esta disputa y por su parte prefiere no analizar el contrapunto. Según fuentes de su entorno, para Quatttopani el roce con el cortista "no merece ningún comentario" y prefiere concentrarse en asuntos netamente del quehacer judicial como el funcionamiento del flamante CAVIG, Flagrancia y la llegada del sistema acusatorio.

Aunque De Sanctis lo negó, en tribunales dan por hecho que el vínculo entre él y Quattropani, dos de los 6 funcionarios judiciales más encumbrados de la provincia, está roto por completo, tras una fuerte discusión de días atrás. El mismo cortista declaró en Diario de Cuyo que se había molestado con sus pares de la Corte: "me molestó que entre mis pares se filtrara un audio privado", aseguró en referencia al comentario sobre un video institucional que se conoció fuera del grupo de Whatsapp que comparten los miembros del máximo tribunal.

Fuentes judiciales habían consignado que fue ese video el detonante del enojo de De Sanctis, por su aparición casi nula en las imágenes. Según esa información tribunalicia, la disputa llegó a una charla entre el ministro de la Corte y Quattropani como puntapié inicial de una escalada de contrapuntos por otros temas que terminaron mal. No es un dato menor, ya que se trata de dos funcionarios que deben tener una obligada y pulida relación para poder echar a andar el aparato judicial.

En el acto de CAVIG que fue el miércoles 2 de diciembre, ambos se mantuvieron a distancia, sin dirigirse la palabra, y Quattropani prefirió ubicarse en la segunda línea de autoridades, mucho más lejos que los dos metros que impone la pandemia.

Tras los comentarios de De Sanctis en el matutino local, Quattropani prefirió el silencio.