Oficial: en noviembre enviarán el proyecto de aborto legal al Congreso

La secretaria de legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, confirmó que Alberto Fernández enviará al Congreso el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito durante el mes de noviembre y lo incluirá en el temario del período de sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzará en diciembre.

"El Presidente asumió el compromiso de enviar el proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso y cada vez que fue consultado ratificó su voluntad de hacerlo", dijo Ibarra en declaraciones a C5N. El objetivo es "bajar la cantidad de abortos, bajar la cantidad de muertes" y la cantidad de abortos clandestinos. "Va a enviar el proyecto de ley en noviembre y va a ser incorporado en el temario de sesiones extraordinarias para ser tratado", aseguró la funcionaria. La finalidad es "evitar la muerte de mujeres evitables, lograr que ingresen al sistema de salud para acceder a métodos anticonceptivos para lograr bajar el número de abortos, de embarazos no intencionales".

Consultada sobre si el envío del proyecto implica que el Gobierno tiene seguridad de su aprobación, marcó: "El envío significa que nosotros vamos a empujar porque es un tema de salud pública. Garantía no tienen estas cosas, los proyectos de ley vienen para ser debatidos. Tenemos que persuadir y respetar. Creo que hay un muy buen argumento". Y advirtió que "la cantidad de abortos clandestinos demuestra que para quien no quiere que haya abortos, la penalización no funciona". Ibarra destacó que eso "es violencia" y pidió "bajar el número de abortos porque tenemos que mejorar la posibilidad de llegar con métodos anticonceptivos eficaces, con educación sexual".

Desde el Gobierno está, señaló la funcionaria, "la vocación de que se trate y se resuelva, vamos para que se apruebe porque lo ha dicho el Presidente, para nosotros es un tema de salud pública". En ese sentido, marcó: "Nos tenemos que hacer cargo porque con 370 mil abortos clandestinos en situaciones inseguras no podemos mirar para otro lado".

Alberto Fernández será el encargado de hacer el anuncio oficial, pero está confirmado que será durante noviembre y se aprobará, dijo, cuando el Congreso lo decida. "Queremos un trámite razonablemente rápido, en 2018 tuvo un debate profundo, completo. Queremos un tratamiento muy respetuoso y cuidadoso", señaló.

El proyecto será acompañado por otro de acompañamiento, conocido como "el de los mil días", con acompañamiento del Estado durante la gestación, como en el cuidado de salud y necesidades que tenga en los primeros tres años de vida del bebé para que la pobreza no conlleve a una interrupción del embarazo.