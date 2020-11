Otros 5 gobernadores apoyan el pedido de Uñac de suspender las PASO

Luego de la bomba política lanzada el lunes último por el gobernador sanjuanino Sergio Uñac pidiendo que se suspendan las PASO para el año que viene, comenzaron a aparecer otros gobernadores apoyando la misma idea. Todos, con un argumento similar: razones de pandemia y económicas, que complican las internas abiertas que dispone la ley.

El primero es el gobernador salteño Gustavo Saenz, quien este martes viajó a Buenos Aires a reunirse con el ministro del Interior Wado De Pedro y a la salida anunció su postura en la misma sintonía de Uñac.

“Si a mí hoy me preguntan qué haría yo, yo creo que suspendería el año que viene por una cuestión económica y financiera. Es de sentido común y de criterio no gastar esa cantidad de plata (en las PASO) cuando se necesita para otras cosas”.

El pasado 2 de noviembre, Uñac puso el tema sobre la mesa de discusión política nacional justamente con el argumento del ahorro que eso significaría, además de la incertidumbre que podría generar la situación de la pandemia. Una postura que inicialmente recogió respaldo en las encuestas.

Saenz –alineado a nivel nacional con Sergio Mazza- agregó otro condimento y es que anunció que avanzará en la suspensión de las PASO de su provincia para la renovación parlamentaria, cosa que en San Juan no se podrá realizar porque no hay elecciones de carácter provincial.

Otro mandatario que se sumó es el fueguino Gustavo Melella, quien prefirió enfocarse en la situación de la pandemia: “La verdad es que sería razonable una suspensión de las PASO porque nadie sabe cómo va a seguir la pandemia”.

También se hizo escuchar el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, otro mandatario alineado con la Rosada pero por afuera del PJ porque proviene de una agrupación provincial. Dijo Herrera que coincide con el planteo de Uñac porque “las PASO constituyen un gasto del Estado que no definen nada”.

Incluso desde la oposición nacional aparecieron gobernadores en la misma sintonía. Es el caso del correntino Gustavo Valdéz, del radicalismo incluido en Juntos por el Cambio, quien también criticó el sistema y sumó su voz a la suspensión el año que viene. “Más allá de todas las cosas, han demostrado que no son eficaces, han definido algunas internas de partidos políticos, pero no muchas. Si queremos bajar la movilidad (por la pandemia) debemos pensar en un sistema electoral distinto”.

El mendocino Rodolfo Suárez, también radical, decidió sumar su voz a esta postura iniciada por su colega de San Juan. “La idea de suspender las PASO se viene dialogando hace un tiempo y si hay un consenso general de todos los partidos vamos a acompañar esa idea de suspenderlas”, dijo.

La decisión estará en manos del gobierno nacional, desde donde aún no se han pronunciado de manera definitiva. El único que lo hizo fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien no dio una definición contundente pero tampoco lo descartó. Y señaló que si hay un motivo por el que se analizará, será la pandemia y no el económico. “El cronograma continúa siendo el mismo hasta hoy. Lo que agrega incertidumbre es la pandemia y, si uno tiene que decir qué va a pasar el año que viene, no lo puede decir. Cómo vamos a estar en julio, agosto, no lo sabemos”, dijo.