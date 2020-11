Uñac dijo que el 75% de la sociedad piensa como él que deben eliminarse las PASO

Ha sido noticia nacional lo que he expresado ayer por única vez que por única vez oueda eliminarse el uso de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las elecciones nacionales del próximo año, para nosotros sólo de diputados nacionales y para algunas otras provincias diputados y senadores.

Esto es una ley nacional, tiene que haber acuerdo de todos los sectores. Yo expresé que si miramos lo que está pasando en Europa, hoy en la actualidad, que ellos están entrando el invierno, lo que nos va a pasar a nosotros el año que viene, lo que nos va a pasar a nosotros cuando estemos con las primarias, es una foto que nosotros no podemos dejar de mirar. Si consideramos eso que está pasando y lo sumamos al riesgo sanitario, y obviamente a las complicaciones económicas que la pandemia va a dejar en el país, me parece que por única vez sería oportuno que directamente haya una sola elección general. Ayer me pasaban una aproximación de cuál ha sido la repercusión nacional y de cuál ha sido la repercusión provincial. El 75% de la sociedad estima oportuno que se puedan solo para el año que viene eliminar las PASO y pasar directamente a octubre, sino tendríamos elecciones en agosto, con 60 días antes de campaña antes y las octubre, con otros 60 días de campaña también.

Hemos estado en conversaciones con el jefe de Gabinete. Alguna vez lo hemos conversado con el presidente pero no ha sido durante esta semana. Las elecciones nacionales implican una inversión de entre 10.000 y 12.000 millones de pesos y a mí me parece que por única vez podrían tener otro destino como la construcción de viviendas en todo el territorio nacional.

Sobre la vacuna rusa

Sobre si le preocupa la escalada de contagios en San Juan, respondió que "es una situación que se vino planificando, estudiando y esperando porque esto era cuestión de tiempo. Nosotros hemos ganado estar entre las cinco provincias con mejor relación contagios por cantidad de habitantes, pero la curva comienza a crecer y esto es una realidad. La pandemia llega hasta el último rincón del mundo.

Es una muy buena noticia que la vacuna rusa que parece que es la que más avanzada está, hay un convenio, la viceministra de Salud nacional ha visitado Rusia y hay un convenio para tener 10 millones de vacunas a partir de diciembre que creo que en febrero van a sumar 10 o 15 millones más.