¿Roberto Basualdo irá a la Justicia contra el impuesto a la riqueza?

Cuando el proyecto del aporte extraordinario a las grandes fortunas quedó a un paso de convertirse en ley, con la media sanción que obtuvo en la madrugada de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, se avizora una catarata de presentaciones judiciales por parte de los empresarios, según anticiparon medios nacionales. Uno de los que será alcanzado con este llamado impuesto a la riqueza, si se aprueba, es el senador sanjuanino Roberto Basualdo, a quien justamente ahora le tocará votar el proyecto y ya adelantó su rechazo. ¿Pero irá o no a la Justicia contra esta contribución?

El senador habló de su posición este miércoles en radio Estación Claridad y dijo sobre ir a tribunales que "mi empresa no la manejo yo honestamente. Pero no me gusta el tema de juicio, de no juicio, no estoy en esta historia. Yo personalmente no (iré a la Justicia), la empresa también está manejada por otra gente. Pero yo en forma personal no. Lo puede hacer cualquiera si ve algo que es incorrecto, eso también está dentro de la ley. Si preguntan hoy no iría, por mi condición de senador", aseguró.

El senador y empresario sanjuanino se quejó del mecanismo que propone el proyecto del Frente Todos y dijo que hay argumentos para hacer presentaciones judiciales: "Usted compraba antes el bono soberano que va exento de bienes personales que no se lo pagaron y ahora dicen me tenés que de lo que yo no te pagué me tenés que pagar el 2%. Entonces es una cuestión de litigio. Es como si yo le debo una factura a usted y no se la pago pero me dice que le tengo que pagar un impuesto sobre esa factura", dijo. Y agregó que "pero no es un problema de quién lo va a hacer al litigio o no, sino si se va a solucionar algo con esto, no me preocupa pagarlo, pero espanta las inversiones y eso no sirve".

Basualdo en sesión remota con el Senado.

Basualdo aseguró que la iniciativa del PJ "da motivos para hacer el cuestionamiento (ante la Justicia)". Y si bien primero dijo que "no sé si lo voy a hacer o no", luego dijo que personalmente no lo hará. "Yo aparte de empresario soy senador nacional a mi no me preocupa, en forma personal no me quita el sueño ni me voy a hacer más rico o más pobre, el problema es que espanto la inversión y no se da un circulo virtuoso. Lo más triste es que mi proyecto lo presenté en abril ni lo trataron y era para generar inversión productiva en modo similar, pedirle a los que más tienen que aporten un 2,5% y si no lo hacen tendrán que pagar una multa. Si alguien quiere progresar hay que darle la caña de pescar. ¿Qué quieren que me ate a una plaza para que lo traten?". Aseguró que eso es lo que expondrá en su alocución cuando llegue al recinto del Senado el proyecto de impuesto a la riqueza.

Según publicó Infobae, si se convierte en ley la iniciativa, el sanjuanino forma parte de los 8 legisladores del Congreso que será alcanzado, ya que declaró un patrimonio superior a los $200 millones. Y según su última declaración jurada, el senador -que reingresó a la Cámara alta en 2017 por la Alianza Cambiemos- poseía al cierre del 2019, $417,6 millones. De acuerdo a esta suma, el impuesto que deberá tributar es $8.690.861.