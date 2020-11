Cornejo confirmó que se ve "candidato a presidente"

En un breve pero intenso raid mediático que encaró el ex presidente Mauricio Macri tras el regreso de su periplo europeo, al ser consultado sobre que presidenciables veía en Juntos por el Cambio, nombró al ex gobernador mendocino y actual diputado nacional Alfredo Cornejo.

Ahora, Cornejo, titular de la UCR nacional, aseguró que "es el tiempo del radicalismo", y que se "compitiendo por la presidencia" de la Nación, pero aclarando que sin sacar los pies del plato macrista.

La entronización oral de Macri para Cornejo se vio como una manera de calentar la silenciosa interna a gritos que mantiene su sector, el más duro de la alianza opositora, con el de Horacio Rodríguez Larreta, el presidenciable más fuerte de ese espacio, que encabeza un sector "dialoguista".

Pero Cornejo no sólo se ve candidato a presidente sino, como afirmó en el programa del periodista opositor Carlos Pagni, pretende serlo en soledad.

""Es el tiempo del radicalismo, pero creo que hay que construirlo juntos, porque el peor pecado sería dividirnos. Yo me veo en ese rol, pero no me veo guerreando por una candidatura que no sea en unidad", disparó.