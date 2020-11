Uñac habló de la llegada a San Juan de la vacuna contra el coronavirus: qué dijo

Investigación de vacunas en el Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Moscú (foto: Associated Press)

En medio de la expectativa por la llegada de la inmunización contra el COVID-19 a Argentina, que se desarrollaría acudiendo a diferentes vacunas como la de Oxford y la rusa, Sergio Uñac habló este martes sobre los preparativos para recibir dosis.

En rueda de prensa, consultado sobre cómo se está coordinando con Nación en ese sentido, dijo que "estuve en el lanzamiento del programa Impulsa, que el 5.000 millones de pesos de inversión del Ministerio de Salud para todas las provincias argentinas, fundamentalmente en la atención a dispensarios que hay en todo el país y obviamente en San Juan. En ese marco, con el ministro (de Salud nacional) Ginés González estuvimos conversando que esta va a ser una compra global que va a hacer el gobierno nacional y a partir de ahí se dará una distribución equitativa, por cantidad de habitantes o por algún otro parámetro que pueda influir. No conozco los parámetros. Pero la distribución será equitativa para todas las provincias".

Sobre cuál de las opciones le genera mayor confianza, el mandatario expresó que "yo no soy un técnico en la materia. A mí lo único que me genera confianza es que hay dos o tres vacunas que están dando un 90% de efectividad. Y nos hace pensar que, no sé si tan pronto, pero empezamos a ver la luz y eso genera esperanza en los argentinos".

Se mostró cauto con hablar de qué lugar tendrá San Juan en la distribución de dosis: "Yo no tengo precisiones ni quiero dar números que no podemos cumplir luego con las expectativas establecidas. Lo que sí, las relaciones con el Gobierno Nacional están intactas y son las mejores, pero ese es un dato que es anecdótico porque será una distribución institucional, teniendo en cuenta la totalidad de las provincias argentinas, no a quienes gobernamos las provincias argentinas, y se tendrá como parámetro la población, supongo, y llegará de manera igualitaria a todas las provincias", concluyó.