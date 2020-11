Elecciones bloquistas: impugnaron hasta un muerto en las listas, ¿qué hará Caselles?

Pese a la pandemia, los bloquistas están en medio de una contienda donde se juega la conducción partidaria. Y el enfrentamiento crece a medida que avanza el calendario electoral entre las listas de Luis Rueda y de Graciela Caselles que van a las urnas. Ahora, tras conocerse que el candidato a presidente del Comité Central que ella secundaba, Juan Domingo Bravo, pegó el portazo, debe no sólo resolver esos reemplazos sino también los de una ola de impugnaciones que le presentó la lista ruedista, donde cuestionan hasta la inscripción de una persona que estaría muerta para un cargo.

Los ruedistas, de la lista "La Reforma" presentaron más de 100 impugnaciones contra la lista "Bravo Conducción" de los casellistas, según confirmó a Tiempo de San Juan el apoderado de la primera, Alejandro Genest. Entre ellas, figura la del postulante Carlos Jofré, que aparece en la nómina para Pocito y falleció en septiembre del año pasado, con lo que los rueditas presentaron copia de partida de defunción y hasta una reserva de acciones legales por parte de un familiar del muerto ante la presunta falsificación de la firma. También apuntaron que figura un postulante con demencia senil que no habría podido dar su consentimiento para jugar en las elecciones. Otros cuestionamientos, además de personas que dicen no haber firmado para participar, son a afiliados que no cumplen con la antigüedad requerida y un caso de un candidato condenado por la Justicia en un caso de violencia de género.

El presidente de la Junta Electoral del PB, Federico Rizo, dijo que hay múltiples impugnaciones cruzadas, y ahora deberán correr traslado para notificar las presuntas irregularidades y que se subsanen, en tiempo de descuento para los comicios, previstos para el 29 de noviembre, cuando se prevén realizar las primeras elecciones en San Juan con pandemia, bajo un estricto protocolo ya aprobado por el Comité COVID-19 de la Provincia.

Caselles quiere que sea Godoy

"Tengo una tristeza enorme después de la decisión de Bravo, pero quiero ser clara, no me desdigo de lo dicho pero no voy a ser parte de expresiones que son faltar al respeto. Lo que debe pasar es que se sigan dando garantías democráticas de participación. Creo que quien debe seguir al frente Jorge Godoy, es el hombre que se puso siempre al frente de esta idea", dijo Caselles este martes sobre qué pasará con la lista opositora tras la renuncia de Juan Domingo Bravo. Godoy, ladero de la diputada nacional, se había bajado de la postulación a presidente del Comité Central en pos de la unidad, según dijeron en su momento, y se había anotado en tercer lugar, tras Bravo y Caselles que se postula a vicepresidenta.

En declaraciones a radio AM1020, Caselles expresó que "hay que escuchar a todos los departamentos. Ayer me junté con la mayoría, porque ya estaba armado. En épocas de pandemia no corresponde lo que está pasando, arriesgando tanto. Yo les he consultado a todos los departamentos lo que quieren hacer y hay una tristeza y una desilusión. Por eso apelo a la reflexión de Juan porque hay mucha gente involucrada, pero también debo expresar públicamente que debo encontrar un camino que resguarde la calidad institucional y es la posibilidad del Partido Bloquista de ser una alternativa, pero los que deciden son los afiliados".