En Tribunales no salen del asombro: un ingeniero por un forense en la Morgue

En los pasillos internos de la Morgue Judicial, conocida dentro del ámbito tribunalicio como Laboratorio Forense, hay malestar. La sorpresa también cayó como un balde de agua fría en varios jueces que no entienden el por qué de la decisión. Son tres los médicos que trabajan desde hace más de 20 años realizando autopsias para las causas judiciales que lo requieren. Grande fue la sorpresa de los profesionales de la salud cuando se enteraron por mail que la doctora María Vázquez había sido desplazada de la jefatura y el cargo quedó en manos de un bioingeniero llamado Fernando Gambetta.

La comunicación oficial habla de jerarquización del área pero lo cierto es que los médicos esperaban anoticiarse de la novedad de otro modo. La acordada fue publicada el 1º de septiembre en la página del Poder Judicial y salió replicada en varios medios, tal es el caso de Diario de Cuyo. Algunos de los médicos forenses ni siquiera habían abierto su casilla de correo electrónico y fue mediante esta publicación como supieron que otro profesional de una rama distinta había quedado a cargo. Lo mismo pasó con los trabajadores del Laboratorio Forense.

Varios jueces en estricto off con Tiempo de San Juan dijeron que no se explicaban como un bioingeniero está a cargo de esta área tan sensible, con la que trabajan codo a codo en la resolución de los crímenes que resuelve el fuero penal.

Los empleados de la Morgue también se mostraron sorprendidos por la determinación de la Corte de Justicia y hasta insinuaron que hubiera sido correcto por respeto a la trayectoria de los médicos que la información les hubiera llegado de otro modo.

Gambetta es un reconocido profesional en la rama de la bioingeniería. Ingresó por acordada en el 2016 y desde ese momento su carrera fue en ascenso dentro de la Justicia local.

Los médicos que integran la Morgue son Adela Vázquez (ex jefa), Alejandro Yesuron y Carlos Washington Cantoni. Los tres tienen un currículum destacado, son especialistas en la materia e incluso son docentes universitarios de renombre nacional.

La acordada

La Corte de Justicia de San Juan, integrada por Dr. Guillermo Horacio De Sanctis (Presidente), Ángel Humberto Medina Palá y Adriana García Nieto, con la presencia de los jueces de Cámara, Dr. Mariano Ibañez y Dr. Juan Carlos Caballero Vidal, con la asistencia del fiscal general de la Corte, Dr. Eduardo Quattropani, acordó la jerarquización del personal del Laboratorio de Investigaciones Forenses, según lo dispuesto en el artículo 207 de la Constitución de la Provincia de San Juan que versa sobre las “atribuciones y deberes” de la Corte de Justicia de San Juan.

La reorganización jerárquica es mediante el Acuerdo General N° 113. En el punto número 1 de la resolución dice: “Designar como Director del Laboratorio de Investigaciones Forenses al Bioingeniero Luis Fernando Gambetta Clevers”.

El punto 2 establece: “Designar como Responsables Técnicos del Laboratorio de Investigaciones Forense a los doctores María Beatriz de Fátima Vázquez y Carlos Washington Cantoni, quienes, en ese orden, reemplazarán al Director, en los casos en que este se encontrara ausente por cualquier causa”.

El punto 3 detalla: “El Director del Laboratorio de Investigaciones Forenses, asistido por los Responsables Técnicos del Laboratorio, en un plazo máximo de cuarenta (40) días corridos de la vigencia de este Acuerdo, elevarán a la Corte de Justicia un proyecto de Reglamento de Funcionamiento del Laboratorio de Investigaciones Forenses y de la Morgue Judicial.

Esta reorganización surge a partir de que “el Laboratorio cuenta con personal altamente especializado en las distintas materias y disciplinas propias de su rol de Auxiliar de Justicia”, argumenta el Acuerdo General N° 113.

Asimismo, el Acuerdo dice que “resulta necesario optimizar las tareas del Laboratorio como soporte para los demás órganos judiciales que requieran su intervención, disponiendo su estructura funcional, que incluya la línea de conducción y organización, los modos, formas y reglas según los cuales el adecuado funcionamiento del organismo se desarrollará”.

También, el Acuerdo detalla que “el Director del Laboratorio Forense, será el encargado de disponer lo pertinente para el bueno funcionamiento del organismo; adoptando las decisiones necesarias para que cada caso que ingrese reciba un tratamiento adecuado, distribuyendo el trabajo propio del Laboratorio, siendo el nexo entre los diferentes órganos jurisdiccionales que requieran su intervención, estudio y dictamen, como asimismo responsable de todas las comunicaciones con los demás organismos institucionales que necesariamente se deban vincular con el Laboratorio Forense para su adecuado servicio”.