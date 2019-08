Angaco: furioso cruce político por la venta de lotes

Otra vez los dos programas de venta de terrenos que ejecuta la Municipalidad de Angaco están en el centro de la polémica. El intendente electo y actual diputado departamental, Carlos Maza Pezé denunció que “el municipio ha vendido lotes que no tiene”. Según aseguró, está muy preocupado porque no sabe cómo le dará respuestas a los inscriptos. José Castro, actual jefe comunal, contestó fuerte: dijo que están los terrenos disponibles y que Maza Pezé es un “inoperante irresponsable”.

“Techo Seguro” y “Mi lugar en el mundo” son programas flexibles de compra de terrenos por metro cuadrado. No tienen una cuota determinada, los inscriptos abonan mensualmente lo que pueden y van acumulando metros. Justamente los pocos requisitos –que no establecen ni siquiera la necesidad de cobrar un sueldo mínimo- son los que generaron una avalancha de consultas. Según informaron desde la municipalidad, hay 2.300 inscriptos, de los cuales 1.000 pagan regularmente por lotes que van de los 350 a los 450 metros cuadrados.

Maza Pezé apuntó contra la gestión de Castro. “Han vendido lotes que no tienen. Desconocemos los detalles de estos programas porque no nos dejan ver la documentación. Se han hecho expropiaciones de terrenos, de fincas y hasta hubo observaciones del Tribunal de Cuentas”, alegó. El bloquista fue más allá y apuntó directamente contra Castro. “El intendente no me recibe, no hemos tenido diálogo y por lo visto va a ser así. Tuve que enviarle una nota al Secretario de Hacienda para que me reciba y con un mes de anticipación. Me preocupa esta situación por los angaqueros. No queda mal José Castro, queda mal Angaco”, agregó.

El actual Intendente fue al hueso: dijo que tiene los terrenos para dar respuestas a la demanda. “Lo primero que hay que hacer es consultar antes de opinar. Los terrenos están garantizados. Maza Pezé es un irresponsable, mentiroso. Yo no lo tengo que invitar para que venga. Como diputado departamental nunca se hizo presente en cuatro años. El intendente no está para pagar la luz, tiene que consultar en la oficina correspondiente. Estoy seguro que no va a seguir con los programas porque no tiene la capacidad intelectual para desarrollarlos”, sentenció.

Para la compra de un terreno, el procedimiento indica que se debe pedir una cotización al Tribunal de Tasaciones. Según dijo Omar Blanco, presidente del organismo, angaquero y peronista, el Tribunal tasó tres terrenos, dos ubicados en Las Tapias y uno en la villa cabecera, de los cuales se terminaron adquiriendo dos. “Los dos lotes suman 30 hectáreas. Hubo observaciones del Tribunal de Cuentas porque se pagó alrededor de $300.000 más de lo que establecimos”, explicó.

En el ejercicio contable del 2017 de Angaco el Tribunal de Cuentas detectó un exceso de pago en la compra de los dos terrenos expropiados por el municipio.

El Tribunal de Tasaciones tasó uno de los lotes a $616.200 pero se terminó pagando $1.000.000 más la entrega de cuatro terrenos como "acto de reconocimiento por las muestras de solidaridad y desprendimiento” del privado, de apellido Amarfil. El Tribunal de Tasaciones volvió a tasar el terreno tras la observación del Tribunal de Cuentas y se fijó un precio de $790.000 por una serie de redeterminaciones, de acuerdo a lo expresado por Blanco.

En el caso del segundo terreno, la tasación fue de $268.900 pero se pagó $300.000. Aparte se le cedió al dueño del lote 4.000 metros cuadrados. En ambos casos, las ventas y los pagos fueron aprobados por el Concejo Deliberante.