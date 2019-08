Para Uñac, Macri debió ser “más claro” con los argentinos

Sergio Uñac analizó este martes el discurso que dio el lunes Mauricio Macri junto a Miguel Ángel Pichetto, sobre la situación del país tras la derrota del macrismo en las PASO del domingo. “Creo que el presidente debió ser más claro, no quiero traer agua para ningún molino y menos para el mío pero me parece que debió ser, primero, un mensaje de reconocimiento de la derrota que nada se dijo de eso; en segundo lugar, la convocatoria a todos los sectores para poder analizar la situación económica, política y social del país; y después seguir en la competencia, porque el 27 de octubre vuelven a haber elecciones generales en el país”, apuntó en rueda de prensa.

El gobernador se mostró crítico de las palabras del presidente en medio de un caos financiero tras las PASO. “Yo insto a que pueda haber un camino de diálogo, de asumir responsabilidades, lo digo con mucho respeto porque mi herramienta nunca fue la crítica salvo que sea constructiva. Pero ayer el presidente pidió hacer un mea culpa a la oposición, en todo caso deberíamos hacerla todos y no un solo sector, no nos estamos entendiendo, no hay un camino de diálogo ni menos nos está entendiendo la sociedad con las acciones que se están tomando desde el Gobierno Nacional”.

Macri ofreció un análisis de la situación después de las elecciones que dejó más dudas que certezas sobre las medidas que prevé encarar el Gobierno Nacional y, entre otras sugerentes frases, dijo "hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica".

Hoy Uñac dijo que “espero que podamos encontrar un camino primero de detener este camino ascendente del dólar, del riesgo país, de la tasa de Leliq que es la tasa de referencia con la que se tiene que endeudar cualquier empresario en nuestro país, con esa lógica no va a haber inversión ni empleo en la República Argentina”.

El gobernador repitió que espera reunirse con Alberto Fernández esta semana y que opina que debe ser Macri quien llame a Fernández. “No es el presidente electo todavía, ha sido solamente una primaria, con resultados muy contundentes y eso ha generado lo que hoy está pasando que los mercados han dejado de creer en este camino, es la desconfianza que se genera en virtud de un gobierno que no ha obtenido los resultados ni económicos, sociales ni políticos y esto genera incertidumbre”, agregó.

Incluso, el sanjuanino opinó sobre una opción que ha sido descartada de plano por el Gobierno Nacional: “No suma nada adelantar las elecciones. Creo que hay que respetar las leyes, hay una ley general y un decreto donde se establecen los plazos que me parece que hay que respetar porque si seguimos sumándole más incertidumbre que ni siquiera sabemos cuándo pueden ser las próximas elecciones, peor, es más combustible para una situación que está absolutamente delicada”.